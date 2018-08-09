АКРА подтвердило Локо-Банку рейтинг «BBB+ (RU)» со «стабильным» прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Локо-Банка на уровне «BBB+ (RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой его бизнес-профиля, сильной достаточностью капитала, удовлетворительным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности, поясняется в релизе АКРА. «По сравнению с другими рейтингуемыми лицами Локо-Банк обладает умеренным уровнем кредитоспособности, при этом присутствует более высокая чувствительность к неблагоприятным переменам в коммерческих, финансовых и экономических условиях в Российской Федерации», — говорится также в сообщении.

АКРА указывает, что стратегия Локо-Банка заключается в переходе к цифровому формату бизнеса (с минимизацией количества физических офисов) в целях усиления конкурентных преимуществ и повышения операционной эффективности. При этом рост бизнеса банка может достигаться как органическим путем, так и путем заключения сделок M&A. Универсальный характер деятельности Локо-Банка определяет высокую диверсификацию его операционного дохода, динамика которого в течение последних пяти лет в целом стабильна. Качество корпоративного управления оценивается как адекватное и соответствует масштабам деятельности банка.

Значительный запас финансовой устойчивости по капиталу определяется высоким уровнем достаточности капитала как по МСФО (коэффициент капитала первого уровня (Tier 1) — 19,9% на 31 марта 2018 года), так и по регулятивным стандартам (Н1.2 составляет 15,2% на 1 июля при минимально рекомендуемом уровне 7,875% с учетом буфера консервации), что свидетельствует о возможности Локо-Банка выдержать прирост стоимости риска более чем на 500 базисных пунктов. Собственная способность банка к генерации капитала также оценивается как очень высокая. При этом отношение операционных расходов к операционным доходам и чистая процентная маржа, характеризующие эффективность деятельности в течение трех последних лет, находятся на уровне 46% и 5,4% соответственно.

Удовлетворительная оценка риск-профиля Локо-Банка обусловлена приемлемым качеством кредитного портфеля (на него приходится 55% активов), уровень проблемной задолженности в котором на 1 апреля этого года составляет 10%. В том числе доля кредитов, просроченных на 90 и более дней, составляет 6,3% портфеля, реструктурированных кредитов — 2,3%, потенциально проблемных, по оценкам АКРА, кредитов — 1,4%. Концентрация ссудного портфеля на крупнейших группах заемщиков, высокорискованных отраслях и связанных сторонах оценивается как невысокая.

Качество портфеля ценных бумаг (32% активов), сформированного в значительной мере корпоративными облигациями эмитентов с высоким уровнем кредитоспособности, ОФЗ и облигациями Банка России , оценивается в целом как высокое. Вместе с тем АКРА считает, что повышенная подверженность банка рыночному риску сохраняется.

Сильная позиция по ликвидности обусловлена способностью Локо-Банка выдержать отток клиентских средств в рамках как базового, так и стрессового сценария АКРА. В случае необходимости банк может привлекать финансирование в рамках сделок РЕПО. В отношении более длительных сроков дисбалансов также не отмечается.

Также агентство принимает во внимание удовлетворительный профиль фондирования банка. Доля крупнейшего источника финансирования (средства физических лиц, в том числе состоятельных клиентов, и индивидуальных предпринимателей) в обязательствах банка оценивается как высокая (69%). Вместе с тем концентрации ресурсной базы на крупнейших группах клиентов не отмечается. На горизонте ближайших 12 месяцев значительных оттоков средств не ожидается. Средства Банка России Локо-Банк не привлекает.