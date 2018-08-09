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Один из крупнейших банков России частично уходит из Вологодской области
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Один из крупнейших банков России частично уходит из Вологодской области 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
Об этом сообщает портал Gorodche.ru со ссылкой на собственные источники. Информацию официально подтвердила пресс-служба «Ренессанс Кредита», сообщив, что офис в Череповце в центре города на Советском проспекте будет закрыт 30 августа.
«Решение о закрытии данного отделения принято по результатам анализа его эффективности, а также исходя из целесообразности наличия отдельного офиса в городе. ККО «Вологда» продолжит обслуживание клиентов в обычном режиме», — заявлено в ответе на запрос портала.
По данным официального сайта «Ренессанс Кредита», этот банк входит в ТОП-100 крупнейших кредитных учреждений России с общей численностью клиентов 11 миллионов человек. Банк активно сотрудничает в том числе с магазинами бытовой техники, кредитуя население для крупных и небольших покупок. Причиной закрытия офиса может быть падение прибыли в Череповце. Скорее всего, начались проблемы с выдачей кредитов, хотя ранее у банка не было сложностей с привлечением новых клиентов.
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