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В России могут ввести налоговый вычет за расходы граждан на спорт
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В России могут ввести налоговый вычет за расходы граждан на спорт 

Говорит Москва 49 минут назад
Срок исполнения этого указания — до 10 сентября 2018 года.
Речь идёт о предоставлении гражданам налоговых вычетом с сумм, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги.
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