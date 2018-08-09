В России могут ввести налоговый вычет за расходы граждан на спорт

Срок исполнения этого указания — до 10 сентября 2018 года. Речь идёт о предоставлении гражданам налоговых вычетом с сумм, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги.