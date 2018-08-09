Банк России ужесточит требования к инвестициям страховщиков

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». Российский центробанк предложил изменить подходы страховщиков к инвестиционной деятельности, чтобы повысить финансовую устойчивость и платежеспособность страховых компаний, говорится в сообщении регулятора.

EPA/MAXIM SHIPENKOV

Сейчас активы страховщиков превышают 2,4 трлн рублей, эти деньги надо больше вкладывать в госбумаги, меньше — в недвижимость, пишут "Ведомости"

Кроме того ЦБ предложил расширить возможности страховщиков по инвестированию страховых активов «в качественные инструменты», следует из его сообщения.

Для этого Банк России планирует отменить ограничения на вложения в корпоративные облигации, облигации субъектов РФ и муниципалитетов (сейчас это 40-45% соответственно), а также снять запрет на инвестирование резерва опций и гарантий (формируются компаниями в добровольном порядке для будущих или дополнительных выплат) в производные финансовые инструменты.

ЦБ намерен ограничить вложения страховщиков в активы, выпущенные одним юридическим лицом либо группой связанных лиц, до 10% от суммы страховых резервов и собственных средств компании. На выполнение данного требования регулятор даст три года.

В сообщении регулятора отмечается, что с учетом того, что инвестиции в объекты недвижимости не в полной мере отвечают требованиям ликвидности, «предлагается поэтапно снизить норматив вложений в недвижимое имущество, установив ограничения на суммарную стоимость недвижимости на уровне 25% и в один объект недвижимости — 10%».

Для повышения финансовой устойчивости страховщиков планируется увеличить пороговое значение нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств до уровня 1,3 (поэтапно в течение года). Это позволит страховщикам иметь запас собственных средств для осуществления выплат в случае возникновения крупного страхового убытка.

Банк России намерен провести обсуждение этих и ряда других регуляторных мер с Всероссийским союзом страховщиков и по его итогам подготовить проекты соответствующих нормативных актов, говорится в сообщении.