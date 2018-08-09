Банк «Союз» открыл офис нового формата в Воронеже

Банк «Союз» открыл новое отделение в Воронеже. Офис расположен по адресу: жилой массив Олимпийский, д. 10, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Новый офис будет предоставлять комплекс банковских услуг банка «Союз» для физических лиц. В их числе: привлечение денежных средств во вклады, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, выпуск и обслуживание банковских карт, осуществление переводов денежных средств по банковским счетам, различные программы кредитования физических лиц, оказание консультационных и информационных услуг по вопросам, касающимся предоставляемых услуг и так далее», — отмечается в релизе.

Режим обслуживания клиентов — физических лиц: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.