ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Инновационный расчетный центр»

Центральный банк России отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Инновационный расчетный центр». Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Причиной отзыва лицензии стало снижение размера собственных средств кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации кредитной организации.

Отзыв лицензии осуществляется на основании статьи 19 и пункта 2 статьи 20 федерального закона «о банках и банковской деятельностью» и пунктом 11 статьи 74 федерального закона «О Центральном банке Российский Федерации».

«Банк России обязан, за исключением случаев, установленных федеральными законами, отозвать лицензию на осуществление банковских операций в случаях… если размер собственных средств (капитала) кредитной организации ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации. Указанное основание для отзыва лицензии на осуществление банковских операций не применяется к кредитным организациям в течение первых двух лет со дня выдачи лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в пункте 2 статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Как отмечает Центробанк, деятельность РНКО на протяжении длительного времени являлась убыточной в связи с неэффективностью бизнес-модели. В результате произведенных операций по доначислению резервов на возможные потери по образовавшейся на балансе проблемной дебиторской задолженности в августе этого года произошло существенное снижение размера ее собственных средств.

Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.