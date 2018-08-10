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Центробанк отозвал лицензию у «Инновационного расчетного центра»
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Центробанк отозвал лицензию у «Инновационного расчетного центра» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В пятницу, 10 августа, Центробанк официально заявил об отзыве лицензии у столичной расчетной небанковской кредитной организации (НКО) «Инновационный расчетный центр». По данным Банка России, на 1 августа текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 503‐е место в банковской системе РФ.
Причину отзыва Банк России объяснил неэффективностью самой бизнес-модели организации. В связи с этим на протяжении длительного времени денежные поступления не компенсировали расходы, а лишь увеличивали долг компании. Иными словами НКО стало убыточным предприятием. На 1 августа текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 503-е место в банковской системе РФ.
В настоящее время «Инновационный расчетный центр» находится под управлением временного администратора. В скором времени будет назначен новый — конкурсный управляющий либо ликвидатор компании. Вся деятельность кредитной организации в соответствии с федеральным законом приостановлена.
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