Центробанк отозвал лицензию у «Инновационного расчетного центра»

В пятницу, 10 августа, Центробанк официально заявил об отзыве лицензии у столичной расчетной небанковской кредитной организации (НКО) «Инновационный расчетный центр». По данным Банка России, на 1 августа текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 503‐е место в банковской системе РФ.

Причину отзыва Банк России объяснил неэффективностью самой бизнес-модели организации. В связи с этим на протяжении длительного времени денежные поступления не компенсировали расходы, а лишь увеличивали долг компании. Иными словами НКО стало убыточным предприятием. На 1 августа текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 503-е место в банковской системе РФ.

В настоящее время «Инновационный расчетный центр» находится под управлением временного администратора. В скором времени будет назначен новый — конкурсный управляющий либо ликвидатор компании. Вся деятельность кредитной организации в соответствии с федеральным законом приостановлена.