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Найден способ спасти «зависшие пенсии»
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Найден способ спасти «зависшие пенсии» 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Мин​труд предложил установить сроки передачи пенсионных накоплений при смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ), чтобы избежать ситуаций, когда фонды продолжают инвестировать средства россиян уже после окончания действия договора между гражданином и НПФ. Об этом сообщает РБК.
О том, что некоторые НПФ получают незаконный доход, узнала Счетная палата и обратилась в правительство с просьбой установить срок передачи накоплений новому НПФ, который на сегодняшний день отсутствует. В Минтруде сообщили, что данный вопрос находится в ведении.
В министерстве финансов аявили, что порядок передачи накоплений должен устанавливаться Банком России. Это значит, что внести поправки в постановление правительства без нормативного акта ЦБ нельзя.
По словам президента Ассоциации НПФ, оптимальный срок перевода таких платежей должен составлять не более 30 календарных дней. Хотя эксперты и признают наличие проблемы, при этом отмечают, что громкие судебные дела о спорах за «зависшие» деньги в публичную плоскость до сих пор не попадали.
В конце июля президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий государство уведомлять граждан о рисках потери инвестиционного дохода при смене негосударственного пенсионного фонда чаще, чем раз в пять лет.
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