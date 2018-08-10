Найден способ спасти «зависшие пенсии»

Мин​труд предложил установить сроки передачи пенсионных накоплений при смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ), чтобы избежать ситуаций, когда фонды продолжают инвестировать средства россиян уже после окончания действия договора между гражданином и НПФ. Об этом сообщает РБК.

О том, что некоторые НПФ получают незаконный доход, узнала Счетная палата и обратилась в правительство с просьбой установить срок передачи накоплений новому НПФ, который на сегодняшний день отсутствует. В Минтруде сообщили, что данный вопрос находится в ведении.

министерстве финансов аявили, что порядок передачи накоплений должен устанавливаться Банком России . Это значит, что внести поправки в постановление правительства без нормативного акта ЦБ нельзя.

По словам президента Ассоциации НПФ, оптимальный срок перевода таких платежей должен составлять не более 30 календарных дней. Хотя эксперты и признают наличие проблемы, при этом отмечают, что громкие судебные дела о спорах за «зависшие» деньги в публичную плоскость до сих пор не попадали.