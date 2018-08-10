Участником сервиса денежных переводов «Золотая корона» стал Центрально-Европейский Банк

К сервису «Золотая корона — Денежные переводы» присоединился Центрально-Европейский Банк. Сообщение об этом платежная система распространила в пятницу, 10 августа.

Как следует из релиза, отправлять и получать мгновенные денежные переводы «Золотая корона» можно в головном офисе банка в Чите.

Деньги можно отправить в 36 стран мира с комиссией от 1% (в зависимости от суммы и направления трансакции). Также в банке действует специальный «Тариф 0%»: при отправке перевода с конвертацией по курсу системы комиссия за перевод не взимается.

В «Золотой короне» напоминают, что инфраструктура сервиса денежных переводов включает свыше 60 тыс. пунктов в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Участниками и партнерами сервиса являются более 550 финансовых учреждений, а также крупные торговые сети.