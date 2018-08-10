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Участником сервиса денежных переводов «Золотая корона» стал Центрально-Европейский Банк
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Участником сервиса денежных переводов «Золотая корона» стал Центрально-Европейский Банк 

Банки.ру 53 минуты назад
К сервису «Золотая корона — Денежные переводы» присоединился Центрально-Европейский Банк. Сообщение об этом платежная система распространила в пятницу, 10 августа.
Как следует из релиза, отправлять и получать мгновенные денежные переводы «Золотая корона» можно в головном офисе банка в Чите.
Деньги можно отправить в 36 стран мира с комиссией от 1% (в зависимости от суммы и направления трансакции). Также в банке действует специальный «Тариф 0%»: при отправке перевода с конвертацией по курсу системы комиссия за перевод не взимается.
В «Золотой короне» напоминают, что инфраструктура сервиса денежных переводов включает свыше 60 тыс. пунктов в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Участниками и партнерами сервиса являются более 550 финансовых учреждений, а также крупные торговые сети.
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