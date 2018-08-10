«Альфа-банк» обязали раскрыть адреса лиц, имеющих доступ к данным о заемщиках

В Ростовской области суд дал право заемщику «Альфа-банка» узнать имена и адреса лиц, которым кредитное учреждение открыло доступ к его персональным данным.

Житель Ростова-на-Дону в 2010 году оформил кредитную банковскую карту в «Альфа-банке» и получил кредит на 185 500 руб. При заключении договора он предоставил информацию о своих паспортных данных, месте работы и регистрации и дал согласие на обработку персональных данных, в том числе информации, содержащей банковскую тайну, а также согласие на обработку персональных данных в целях получения информационных и рекламных сообщений от банка, организаций, которые реализуют программы сотрудничества по партнерской карте, а также от их партнеров.

В мае 2017 года заемщик обратился в банк с заявлением о предоставлении информации, касающейся обработки персональных данных. Он просил подтвердить факт обработки персональных данных, предоставить правовые основания и цели обработки данных, сообщить сведения о лицах, которые имеют доступ к его персональным данным или осуществляют их обработку. А в феврале 2018 года он подал иск к банку в Советский районный суд Ростова-на-Дону с требованием предоставить эти сведения, где указал, что информация так и не была получена.

Суд, рассмотрев дело, отказал ему в исковых требованиях. Он указал, в частности, что банк все же направил истцу ответ, в котором была предоставлена информация о законности и правомерности использования персональных данных, а также основания обработки указанных данных. По мнению суда, из материалов дела следует, что обработка персональных данных осуществляется банком в связи с наличием между сторонами договора, а права истца о предоставлении информации не были нарушены, поскольку заемщик не представил доказательств того, что его данные были переданы ответчиком иным лицам в целях их обработки.

Заемщик подал апелляционную жалобу на это решение. Ростовский областной суд, рассмотрев ее, указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства направления банком ответа истцу на его обращение. В результате решение суда первой инстанции было отменено. Областной суд указал, что лицо имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в частности, сведений о лицах (за исключением работников оператора по обработке данных), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты эти данные, наименования или фамилии, имени, отчества и адреса лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора.

Апелляция обязала «Альфа-банк» предоставить истцу информацию, касающуюся обработки персональных данных, путем подтверждения факта обработки его персональных данных, сообщения правовых оснований и целей обработки, наименования и сведений о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым они могут быть раскрыты на основании договора с банком, наименования или фамилии, имени, отчества и адреса лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению АО «Альфа-банк». Также в пользу истца с кредитного учреждения взыскано 5000 руб. в качестве компенсации морального вреда.