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Банк «Левобережный» изменил лимиты бесплатного снятия наличных с кредитных карт
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Банк «Левобережный» изменил лимиты бесплатного снятия наличных с кредитных карт 

Банки.ру 12 минут назад
Банк «Левобережный» изменил лимиты бесплатного снятия наличных с кредитных карт Visa или Masterсard в своих кассах и банкоматах. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Лимит увеличен до 15 тыс. рублей. Ранее он составлял 10 тыс. рублей.
При снятии в банкоматах и кассах более 15 тыс. рублей в месяц с кредитной карты Visa или Masterсard и при снятии любой суммы с кредитной карты другой платежной системы, а также в банкоматах и кассах других банков плата взимается в соответствии с действующими тарифами банка «Левобережный».
Продуктовый виджет
Остальные условия по кредитным картам банка остались без изменений.
Также держатели кредитных карт Visa и Masterсard могут получать повышенный кешбэк за расчеты по карте. Размер кешбэка по категории «Сюрприз» для кредитных карт Visa и Masterсard составляет 5%.
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