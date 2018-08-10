Банк «Левобережный» изменил лимиты бесплатного снятия наличных с кредитных карт

Банк «Левобережный» изменил лимиты бесплатного снятия наличных с кредитных карт Visa или Masterсard в своих кассах и банкоматах. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Лимит увеличен до 15 тыс. рублей. Ранее он составлял 10 тыс. рублей.

При снятии в банкоматах и кассах более 15 тыс. рублей в месяц с кредитной карты Visa или Masterсard и при снятии любой суммы с кредитной карты другой платежной системы, а также в банкоматах и кассах других банков плата взимается в соответствии с действующими тарифами банка «Левобережный».

Продуктовый виджет

Остальные условия по кредитным картам банка остались без изменений.

Также держатели кредитных карт Visa и Masterсard могут получать повышенный кешбэк за расчеты по карте. Размер кешбэка по категории «Сюрприз» для кредитных карт Visa и Masterсard составляет 5%.