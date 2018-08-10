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ЦБ утвердил базовые стандарты защиты прав потребителей услуг страховщиков
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ЦБ утвердил базовые стандарты защиты прав потребителей услуг страховщиков 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Банк России утвердил базовые стандарты защиты прав потребителей услуг страховщиков и совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке. Базовые стандарты обязательны для исполнения всеми страховыми организациями, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
"Базовый стандарт по совершению операций устанавливает требования к порядку оформления договора страхования (включая вопросы определения имущественного интереса потребителя), уплате страховой премии, возмещению причиненного вреда в натуре, срокам и порядку осуществления страховой выплаты, защите информации, получаемой страховщиком при осуществлении страховой деятельности, условиям взаимодействия страховых организаций со страховыми агентами", — говорится в сообщении.
В базовых стандартах, в частности, закрепляются обязанность страховщика информировать страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса; условие об ответственности страховой компании за ненадлежащую организацию и несвоевременную оплату возмещения вреда в натуре; условие о том, что в случае утраты документов на страховую выплату страховщик за отдельными исключениями не вправе повторно требовать их предоставления от подавшего лица; обязанность установить требования к уровню образования и профессиональной подготовки страховых агентов.
Также утвержденными документами устанавливаются требования к порядку заключения клиентом и страховщиком договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
"В частности, страховая организация обязана предоставить потребителю финансовой услуги дополнительную информацию об особенностях договора ИСЖ, о рисках, связанных с заключением такого договора, об отсутствии гарантирования получения дохода по договору и о порядке расчета выкупной суммы. Кроме того, в период охлаждения, когда клиент имеет право отказаться от услуги и получить обратно свои денежные средства, страховая организация обязана связаться с ним и получить подтверждение того, что ему понятны условия договора страхования (включая ограничения, связанные с досрочным отказом от договора страхования)", — указал регулятор.
Стандарты будут обязательны к применению через 270 дней после их размещения на официальном сайте Банка России. За этот период страховые организации обязаны привести свою деятельность в соответствие требованиям стандартов, отметил ЦБ.
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