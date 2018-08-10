Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе

Путин будет активнее разъяснять пенсионную реформу россиянам

Президент Владимир Путин в ближайшее время активнее подключится к разъяснению пенсионной реформы, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента , и региональный чиновник, знакомый с ходом обсуждения реформы. По их словам, еще до второго чтения в Госдуме законопроекта о повышении пенсионного возраста (оно пройдет не ранее конца сентября) можно ожидать несколько высказываний Путина по этой теме на разных площадках.

Объяснение пройденного

Президент выступит еще до выборов в регионах 9 сентября, одно из заявлений может прозвучать уже на следующей неделе, говорит один из собеседников. Другие выступления могут быть приурочены к Дню шахтера 26 августа или к форуму «Технопром-2018» в Новосибирске (с 27 по 30 августа), добавляет он:

«Предполагается, что президент даст более развернутый ответ, чем ранее в Калининграде. Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия».

Разъяснительная работа продолжится и позже, так как реформа во многом делалась с колес, отмечает собеседник:

«В частности, разным целевым аудиториям будут разъяснять реформу, используя в том числе такие структуры, как Общероссийский народный фронт и «Единая Россия».

В конце августа правительство могут попросить сделать дорожные карты, в которых пропишут сроки и размер повышения пенсий, гарантии для работников предпенсионного возраста, какие-то бонусы для молодежи, говорит чиновник, знакомый с ходом обсуждения. Президент будет говорить не о самой реформе, а о том, что она даст людям, об экономике, размерах пенсий, эти же вопросы могут быть опробованы на общественных слушаниях в Думе 21 августа, отмечает собеседник.

История с пенсионной реформой не могла обойтись без политика с самым высоким уровнем доверия, поясняет человек, близкий к администрации президента:

«Во всех странах такая реформа проходила тяжело, поэтому при подобных преобразованиях у людей возникает вопрос, что же думает глава государства. В конце концов, люди недавно голосовали за президента и, кто бы что ни предлагал, все ждут, что о реформе скажет Путин: это имеет значение для каждого, кто за него голосовал».

В Калининграде президент уже говорил, что реформа ему не нравится, смысл его слов был в том, что он за всем следит и без него решение принято не будет, что все под контролем, напоминает собеседник: «Сейчас будет разъяснительная кампания, он объяснит свою позицию». Форматы выступлений еще обсуждаются, есть разные варианты — ответы на вопросы журналистов, встреча с людьми, заседание правительства или какого-то из президентских советов, добавляет он.

Один из собеседников, близких к Кремлю, считает, что пока у реформы по-прежнему нет ответственных, осенью возможны любые сценарии: использование общественных слушаний, выступления самого Путина или даже согласование референдума и уход от темы по его итогам. До сих пор для нормального проведения реформы ничего не делалось и рейтинг «Единой России» из-за этого близок к катастрофическому, добавляет человек, близкий к руководству партии:

«На последнем заседании Совета безопасности, видимо, произошло обсуждение, на котором президент согласовал [председателю Госдумы Вячеславу] Володину проведение общественных слушаний в Думе».

Ранее телеканал «Дождь» сообщал, что Путин вскоре побывает в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, руководителям которых на выборах 9 сентября особенно нужна поддержка президента из-за падения рейтингов власти на фоне пенсионной реформы.

Сразу после объявления о предстоящей пенсионной реформе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин не участвует в ее обсуждении, а позже пояснял, что президент следит за реакцией на идею изменения пенсионного возраста. 20 июля на встрече с волонтерами в Калининграде Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста: он назвал этот вопрос чувствительным и признался, что ему не нравится никакой из существующих вариантов. На вопрос «Ведомостей» о том, планируются ли в ближайшее время выступления президента по пенсионной реформе, Песков в четверг не ответил.

Результат не гарантирован

Валерий Федоров: Президенту нужно обращаться к людям предпенсионного возраста, которые больше всего теряют от реформы и психологически, и финансово, считает гендиректор ВЦИОМа

«Нужно обращаться и к людям среднего возраста, и к молодежи. Первые вроде бы ничего не теряют, но им психологически тоже сложно представить, что придется работать на 5–7 лет дольше. Для вторых это далекая перспектива, но, так как они в принципе не особо хотят работать, они тоже негативно относятся к реформе».

Предсказать, как слова президента скажутся на настроениях россиян, невозможно, говорит социолог:

«Путину в разных вопросах доверяют по-разному. По внешней тематике у него тотальный авторитет, здесь же речь идет о реформе, по которой у каждого уже сложилось свое мнение. Поэтому все будет зависеть от того, что он скажет: предложит придумывать реформу заново, скажет о компенсационных мерах при сохранении варианта с 63 и 65 годами или просто оставит все как есть».

«Он занимает такое место в политической системе, что не важно, где эти слова будут сказаны. Однако граждане этих слов ждут. По сравнению с важностью и масштабом этого запроса общества любые институции вторичны».

Идея подключить президента верная, поскольку весь последний год людей просили поддержать его на выборах, он получил высокий процент и хорошую явку, напоминает политолог Андрей Колядин

«При этом говорилось, что новый срок будет связан с непопулярными реформами, в том числе и с пенсионной. Поэтому сейчас участие президента вполне логично».

Это, конечно, может сказаться на его рейтинге, учитывая нынешнюю динамику и увеличение протестной активности, добавляет эксперт:

«Если власти удастся приостановить рост протестов, то выступление президента может быть позитивно для этой реформы. Если власть с вызовом не справится, то президенту лучше не выступать, потому что он станет непосредственным актором реформы и общество будет оппонировать и ему — пока же на него негативные настроения не распространяются».