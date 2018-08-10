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Проиграл суд своему клиенту: ростовский банк скрыл, у кого есть доступ к персональной информации
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Проиграл суд своему клиенту: ростовский банк скрыл, у кого есть доступ к персональной информации 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Утечка персональных данных в банках чаще всего происходит из-за его сотрудников
В Ростове возник судебный спор из-за персональных данных. Клиент потребовал у «Альфа-банк» пояснить, у кого есть доступ к его личной информации. Банк отмолчался. После этого клиент подал на банк в суд выиграл дело.
Мужчина потребовал у банка 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд постановил выплатить значительно меньшую сумму.
— Суд обязал банк предоставить запрашиваемую информацию. Кроме того, «Альфа-банк» должен выплатить своему клиенту пять тысяч рублей, — сообщил суд Ростовской области.
Эксперт по информационной безопасности и защите данных Дмитрий Ковзелев, компания «Гэндальф», назвал возможные причины отказа в предоставлении информации.
— Это случаи, когда затрагиваются интересы государственных служб в рамках уголовных процессов, а также нарушение прав и законных интересов третьих лиц, — отметил он.
При этом Ковзелев рассказал, что, в основном, утечка персональных данных происходит именно из-за работников банка, у которых есть доступ к такой информации.
— По статистике, внутренние нарушители составляют порядка 80% угроз безопасности информации. Банки активно с этим борются. Но если «нерадивый» работник банка задумает поделиться с окружающим миром персональными данными одного из клиентов, то сделает это практически беспрепятственно, — сообщил Ковзелев.
По его словам, такого работника вычислят сотрудники службы безопасности и накажут.
— Вероятность предотвратить действия «целеустремленного банковского клерка» весьма мала, — добавил Ковзелев.
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