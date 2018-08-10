СМИ: Центробанк упростит выдачу кредитов без справок о доходах 

Банк России планирует изменить правила, в результате чего выданные без документов кредиты могут быть включены банками в первую категорию качества с небольшой надбавкой по размеру резервов. Об этом РБК сообщили несколько источников на банковском рынке.
Действующие требования Центробанка предусматривают необходимость оценки заёмщика вне зависимости от величины ссуд на основании справок с места работы и о доходах. Некоторые эксперты заявили РБК, что наличие справки о доходах не даёт никаких гарантий банку, так как эти документы легко подделать.