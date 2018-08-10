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Центробанк упростит выдачу кредитов без справок о доходах
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Центробанк упростит выдачу кредитов без справок о доходах 

Авторадио 1 час назад
Фото: Век
Речь идёт о потребительских займах до 100 тысяч рублей. ЦБ планирует изменить правила, в результате чего выданные без документов кредиты могут быть включены банками в первую категорию качества с небольшой надбавкой по размеру резервов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в банковской сфере. Действующие требования Центробанка предусматривают необходимость оценки заёмщика вне зависимости от величины ссуд на основании справок с места работы и о доходах. Некоторые эксперты заявили, что наличие справки о доходах не даёт никаких гарантий банку, так как эти документы легко подделать.
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