Центробанк упростит выдачу кредитов без справок о доходах 

Речь идёт о потребительских займах до 100 тысяч рублей. ЦБ планирует изменить правила, в результате чего выданные без документов кредиты могут быть включены банками в первую категорию качества с небольшой надбавкой по размеру резервов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в банковской сфере. Действующие требования Центробанка предусматривают необходимость оценки заёмщика вне зависимости от величины ссуд на основании справок с места работы и о доходах. Некоторые эксперты заявили, что наличие справки о доходах не даёт никаких гарантий банку, так как эти документы легко подделать.