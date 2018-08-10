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Коммунальные долги взыскивают с преображенцев через суд
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Коммунальные долги взыскивают с преображенцев через суд 

Управа района Преображенское 24 минуты назад
Фото: Управа района Преображенское
Управляющие компании Преображенского района рассчитывают вернуть в судебном порядке долги за жилищно-коммунальные услуги.
Свыше трех сотен исковых заявлений на общую сумму 13 миллионов рублей было направлено ими в судебные инстанции. Однако этот шаг является крайней мерой, а в первую очередь управляющие компании регулярно ведут разъяснительную работу с должниками, напоминая им о существующей задолженности и предлагая заключить соглашение о реструктуризации. Как стало известно, только за первое полугодие неплательщики получили свыше 10 тыс. долговых ЕПД. Проблема задолженности является довольно острой, в целом по району сумма долга превышает 92 млн руб.
Большая часть из направленных в суд 334 исковых заявлений была уже рассмотрена, и судебные приставы организовали по 90 исполнительным листам возврат более 1 миллиона рублей. Банки также могут взыскивать долги со счетов неплательщиков по судебным решениям. Благодаря этой эффективной мере удалось вернуть значительную часть задолженности, а в совокупности за первое полугодие было направлено 233 судебных приказа на 6,57 млн рублей.
Самой удобной для задолжавших за ЖКУ является возможность возвращать долги постепенно, заключив договор о реструктуризации. В этом случае сумма задолженности разбивается на части, которые нужно будет выплачивать параллельно с текущими начислениями.
Специалисты советуют преображенцам не копить долги. Если вы уезжаете из дома на длительный срок, лучше оплатите за ЖКУ авансом. Для этого необходимо обратиться в МФЦ и написать соответствующее заявление. После этого вы получите авансовый единый платёжный документ (ЕПД) на срок от 1 до 6 месяцев.
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