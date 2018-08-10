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«Ингосстрах» выплатил свыше 8 млн рублей банку в связи с ограблением в Ростовской области
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«Ингосстрах» выплатил свыше 8 млн рублей банку в связи с ограблением в Ростовской области 

Банки.ру 45 минут назад
Компания «Ингосстрах» выплатила страховое возмещение крупному российскому банку в размере свыше 8,1 млн рублей в связи с хищением денежной наличности, сообщили в пресс-службе страховщика.
«Страховой случай произошел в январе 2018 года в городе Аксай Ростовской области. Неустановленные лица вскрыли банкомат, принадлежащий банку, и похитили находящиеся в нем денежные средства. По данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в релизе.
Имущество банка, включая банкомат и наличные денежные средства, было застраховано в «Ингосстрахе». Программа страхования покрывает риски утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества.
Название банка-страхователя в сообщении «Ингосстраха» не указывается.
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