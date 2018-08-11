Ещё
Сбербанк будет предоставлять юрлицам почти две трети услуг онлайн
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Сбербанк будет предоставлять юрлицам почти две трети услуг онлайн 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Корпоративные клиенты Сбербанка в настоящее время могут получить больше половины услуг через дистанционные каналы обслуживания, к концу текущего года данный показатель вырастет до 63%, сообщил в интервью РИА Новости директор дивизиона «Транзакционный бизнес» крупнейшего российского банка Сергей Попов.
"Перевод услуг в онлайн — это ключевая задача Сбербанка. На сегодняшний момент больше половины услуг уже доступны корпоративным клиентам в интернет-банке. Мы планируем, что к концу 2018 года эта цифра вырастет до 63%", — рассказал он.
При этом, топ-менеджер отметил, что онлайн-доступность ключевых сервисов для корпоративных клиентов банка до конца года увеличится до 90%.
Глава Сбербанка Герман Греф в июне заявил, что Сбербанк ставит задачу перевести 100% услуг в онлайн-сервисы. В рамках этих планов банк формирует большую экосистему сервисов для населения и корпоративных клиентов.
Карточный бизнес
Одним из наиболее популярных транзакционных продуктов среди корпоративных клиентов является бизнес-карта, в настоящее время доля банка на данном рынке составляет 36%, указал Попов.
"Рынок быстро развивается. Если раньше юридическому лицу для совершения покупки нужно было заполнить платежное поручение и сделать еще целый ряд шагов, то сегодня достаточно прийти в магазин и расплатиться бизнес-картой. Сегодня широко распространены оптовые магазины для малых предпринимателей, в которых можно использовать бизнес-карту. Так что покупать предпринимателям стало намного проще", — отметил он.
Топ-менеджер сообщил, что в самом начале развития данного сегмента рынка корпоративные карты в основном использовались для снятия наличных, а в последнее время клиенты все чаще пользуются картой для оплаты покупок.
"Мы каждый год видим как минимум двукратный рост наших оборотов в торгово-сервисной сети. Уже пятая часть транзакций в Сбербанке совершается в торгово-сервисной сети, и эта цифра продолжает расти. А начиналось все как везде: бизнес-карты использовали преимущественно для снятия наличных", — прокомментировал Попов развитие корпоративного карточного бизнеса в Сбербанке.
Бизнес-картами, по его словам, в основном пользуются предприниматели для закупочной деятельности. На крупных предприятиях бизнес-карту часто используют для оплаты командировочных и представительских расходов.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запрет на доллар. Могут ли компании в РФ перейти на евро?39
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту24
Пенсионерам запретят продавать квартиры396
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США608
Трамп начал «крушить» валюты союзников России394
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение