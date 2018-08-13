Медиарейтинг российских банков: июль 2018 года

Компания «Медиалогия» специально для Банки.ру составила медиарейтинг российских банков за июль 2018 года.

ВТБ и ВЭБ. Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в июле стали Сбербанк

Главные события, повлиявшие на медиарепутацию Сбербанка:

— Глава Сбербанка Герман Греф , выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности, сообщил об успешном предотвращении специалистами Сбербанка кибератаки на Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Греф также объяснил, почему Сбербанк иногда останавливает операции по картам, и предсказал рост мировых потерь от кибератак до 8 трлн долларов.

— Сбербанк и Тинькофф Банк объявили о запуске совместного сервиса переводов по номеру мобильного телефона. Сервис позволяет владельцам карт банков через мобильные приложения совершить мгновенный перевод с карты на карту, зная только номер телефона получателя.

— Большинство краж денег с банковских карт россиян, находящихся в отпусках за рубежом, происходит в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки; самым распространенным способом кражи является использование скимминговых устройств для считывания данных, сообщили в Сбербанке.

ВТБ занял вторую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой банка ВТБ Андреем Костиным . Обсуждалась ситуация в отрасли и возможности по расширению использования рубля в международных расчетах. Еще одной темой стало развитие внутреннего спроса на финансовые услуги. По словам руководителя ВТБ, рост ипотечного кредитования в этом году может превысить 20%.

— С 1 июля 2018 года ВТБ, в соответствии с федеральным законом № 482-ФЗ, начал сбор биометрических данных клиентов в своих офисах. До конца года ВТБ обеспечит необходимым оборудованием порядка 200 розничных отделений по всей России, полностью всю сеть — в 2019 году.

СМИ сообщали о следующих событиях с участием ВЭБа:

— Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новый финансовый меморандум госкорпорации. Об этом глава правительства сообщил на встрече с главой ВЭБа Игорем Шуваловым . Новый меморандум ВЭБа позволит ему развивать проектное финансирование и поддержать большее, чем прежде, число отраслей. Кроме того, корпорация сможет снизить масштабность проектов и участвовать в их капитале.

Наталья Тимакова уйдет с поста пресс-секретаря Дмитрия Медведева, рассказали источники РБК. Она может стать зампредом ВЭБа, переход на новое место ожидается в конце лета — начале осени.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

Citi (+14)

— СМИ сообщали о том, что член правления ВТБ Владимир Верхошинский займет должность главного управляющего директора Альфа-Банка . СМИ напомнили, что Владимир Верхошинский в 2002 году начал карьеру в Ситибанке с позиции специалиста службы внутреннего контроля операционного управления по обслуживанию частных клиентов.

— СМИ сообщали, что финансовое оздоровление банка «Советский», длившееся почти три года, завершилось. Отмечалось, что впервые ЦБ ввел временную администрацию в эту кредитную организацию в октябре 2015 года. Временным санатором был назначен банк «Российский Капитал».

— Агентство по страхованию вкладов назвало банки, которые будут выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка «Таатта» . Конкурс выиграли Сбербанк, банк «Восточный» и РНКБ.

— ЦБ изменил план финансового оздоровления Инвестторгбанка , который не предусматривает увеличения финансирования на санацию, сообщил Банк России. Функции инвестора в рамках нового плана возложены на Транскапиталбанк.

— СМИ сообщили, что граждане начали активно интересоваться кредитными программами на турпутевки, банкиры отмечают существенное увеличение объемов сегмента. В ОТП Банке увеличение спроса на туры в кредит составило 60%, в рассрочку предоставлено 28% кредитов.

Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в июле 2018 года, но не были представлены в топ-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

БКС Премьер (22-е место)

— Высокая комментарийная активность финансовых аналитиков банка.

Газпромбанка. — С 30 июня 2018 года в России начала работать Единая биометрическая система, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации. СМИ отметили, что за первые два дня работы системы первые пользователи зарегистрировались в офисах Хоум Кредит Банка, Почта Банка, Росбанка

— СМИ сообщали о том, что член правления ВТБ Владимир Верхошинский займет должность главного управляющего директора Альфа-Банка. СМИ напомнили, что Верхошинский с 2012 по 2016 год работал в Банке Москвы (ныне БМ-Банк), где на позиции заместителя председателя кредитной организации отвечал за развитие розничного и малого бизнеса банка.

— Высокая комментарийная активность сотрудников банка.

Елена Георгиева , председатель правления Новикомбанка, высказала мнение, что, несмотря на рост кредитования темпами выше сектора, не стоит без оглядки увлекаться розницей, продолжая при этом укреплять капитальную базу.

— Севергазбанк запустил программу льготного ипотечного кредитования для семей с детьми. В рамках программы предусмотрено предоставление ипотечных кредитов семьям, в которых начиная с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок.

«Рокетбанк» (50-е место)

— «Рокетбанк» начал выдавать новым клиентам карты, выпущенные Киви Банком . Юридически «Рокетбанк» окончательно перешел под контроль QIWI , уточнили представители компании.

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Методика:

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 45 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Данные для рейтинга рассчитаны 9 августа 2018 года.

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