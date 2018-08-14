Санкции дошли до Крыма лишь спустя четыре года

Карты платежных систем Visa и Mastercard, выданных местным Генбанком , перестали обслуживаться на территории Крыма. Как сообщает Reuters со ссылкой на колл-центр крымского Генбанка, это решение вступило в силу только 14 августа, хотя санкции были введены еще в 2014 году.

По словам сотрудницы колл-центра, решение о прекращении обслуживания карт международных платежных систем было принято в связи с санкциями США в отношении российских банков. Ограничения были введены еще в 2014 году, а блокировка карт осуществилась только сейчас. Прокомментировать это в крымском Генбанке не смогли, призвав клиентов переходить на российские карты «Мир».