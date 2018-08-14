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Санкции дошли до Крыма лишь спустя четыре года
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Санкции дошли до Крыма лишь спустя четыре года 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Карты платежных систем Visa и Mastercard, выданных местным Генбанком, перестали обслуживаться на территории Крыма. Как сообщает Reuters со ссылкой на колл-центр крымского Генбанка, это решение вступило в силу только 14 августа, хотя санкции были введены еще в 2014 году.
По словам сотрудницы колл-центра, решение о прекращении обслуживания карт международных платежных систем было принято в связи с санкциями США в отношении российских банков. Ограничения были введены еще в 2014 году, а блокировка карт осуществилась только сейчас. Прокомментировать это в крымском Генбанке не смогли, призвав клиентов переходить на российские карты «Мир».
Генбанк является вторым по размеру банком Крыма. В 2017 году для решения финансовых проблем он был передан инвестору — Собинбанку, и таким образом вошел в группу банка «Россия». К акционерам банка «Россия» относятся, в том числе, Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук и Николай Шамалов.
Летом 2014 года из-за санкций Visa и Mastercard прекратили обслуживать карты нескольких российских банков. Тогда правительство создало Национальную систему платежных карт (НСПК). Благодаря ей внутрироссийские операции по картам международных платежных систем начали обрабатываются внутри страны, а не за рубежом.
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