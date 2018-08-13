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AliExpress объяснил блокировку россиян
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AliExpress: блокировка аккаунтов россиян за споры с продавцами не носит массовый характер 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Блокировка аккаунтов россиян на платформе AliExpress за открытые споры с продавцами товаров носит точечный характер. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе китайского ритейлера.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что AliExpress начал массово блокировать учетные записи россиян на своей площадке за открытие споры с продавцами. Спор с продавцом можно открыть, если клиент не доволен качеством товара или обнаружил брак, по итогу спора можно договориться о возврате средств полностью или частично. Однако, в последнее время в интернете набирают популярность видео-ролики про то, как обмануть продавцов с AliExpress и получить товар почти бесплатно, в связи с чем интернет-магазин и начал блокировку подозрительных пользователей, сообщали СМИ.
"Говорить о массовости не приходится — в месяц при общем объеме продаж на площадке это единичные случаи. Система анализа выделяет пользователей, у которых соотношение заказов и открытых по ним споров превышает все разумные пределы, например, при 20 заказах и 19 открытых спорах может идти речь о сознательном фроде", — прокомментировали ситуацию в AliExpress.
При этом у пользователей всегда есть возможность подать апелляцию, что многие и делают: значительное количество сознательных покупателей получает свои аккаунты назад, отметил представитель ритейлера.
"Мошенники предпочитают со службой поддержки дополнительно не общаться", — отметил он.
ТАСС: последние новости
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