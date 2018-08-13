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Названы города России с самыми доходными квартирами
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Названы города России с самыми доходными квартирами 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доходность жилья, сдаваемого в аренду в крупных российских городах, может составлять от 3-х до 7 процентов, а срок окупаемости — от 14-ти до 33 лет. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в «Дом» в понедельник, 13 августа.
Чтобы определить доходность и окупаемость квадратных метров, эксперты портала сопоставили среднюю стоимость квартиры и годовой доход от аренды. Предполагалось, что жилье сдается круглый год без простоев.
Городами с самым выгодным рентным бизнесом оказались Череповец и Астрахань: там доходность средней квартиры — 7 процентов годовых, срок окупаемости недвижимости — 14 лет. Очень хорошие показатели у Ульяновска — 6,9 процента и 14 лет, а также у Саратова, Кемерово и Вологды — 6,8 процента и 15 лет.
Курорты, где многие приобретают квартиры для сдачи в аренду, не попали на верхние строчки списка, но все же заняли довольно хорошие позиции. Так, у Симферополя седьмое место: доходность квартиры в столице Крыма составляет 6,7 процента годовых, а окупаемость — 15 лет. У Севастополя (14 место из 69-ти) — 5,9 процента и 17 лет, у Сочи (17 место) — 5,8 процента и 17 лет, а у Калининграда (22 место) — 5,7 процента и 18 лет.
Хуже других зарабатывают владельцы съемных квартир в Чебоксарах, где доходность квартиры составляет всего 3 процента, а срок окупаемости — 33 года. Также невыгодно сдавать жилье в Саранске, Якутске, Ижевске и Курске.
В Москве квартира, сдаваемая в аренду, окупится за 21 год, доходность ее составит 4,8 процента, подсчитали аналитики.
Ранее были названы районы Москвы с самыми доходными квартирами. Оказалось, что выгоднее всего покупать жилье за пределами старых границ города, на присоединенных территориях. Так, в поселении Кленовском доходность квадратных метров составляет почти восемь процентов годовых, а окупаемость — 13 лет. Для столицы это очень хорошие показатели.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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