Кризис в экономике России продолжается, но терпение россиян не вечно

В России значительно увеличилось число потребительских кредитов. За год кредитный портфель банков вырос на 15,9%. Кроме банков кредиты потребителям предоставляют многочисленные организации по выдаче быстрых займов, часть которых действует в сером секторе экономики. Число потребительских микрозаймов с высокой процентной ставкой тоже растет с большой скоростью.

Однако по-прежнему мало кредитов берут предприятия. За последний год рост кредитов, выданных предприятиям, составил около 3%, что меньше годового уровня инфляции. Разрыв между потребительскими кредитами и кредитами предприятиям говорит о дилемме национальной экономики, находящейся в стагнации.

Потребители, оказавшиеся в сложной экономической ситуации, решают свои вопросы при помощи срочных займов, а предприятия не могут найти проекты для инвестиций, которые могли бы покрыть высокие расходы по кредиту.

Ключевая ставка Центрального банка сейчас составляет 7,25%, но из-за высоких дополнительных надбавок банков годовой процент для малых и средних предприятий вырастает в два или три раза.

В ВВП Китая доля инвестиций составляет 43%, а в России — всего 20%. Из-за низкого уровня инвестиций в ближайшие годы в России вряд ли будет наблюдаться более серьезный рост, чем на 3%, хотя стоимость нефти вернулась на довольно высокий уровень.

Граждане страны относились пока довольно спокойно к экономической стагнации, длившейся несколько лет. В соответствии с традициями предыдущих поколений, русские всегда готовы затянуть пояса в случае необходимости.

Однако и терпение россиян тоже не вечно. Разрыв в уровне жизни продолжает увеличиваться, и даже правительство подтверждает, что число людей, официально признанных бедными, быстро растет.

В связи с этим решение правительства и Госдумы постепенно поднимать пенсионный возраст — психологически тяжелая задача. Пенсионный возраст женщин планируют поднять с 55 до 63 лет, а пенсионный возраст мужчин — с 60 до 65 лет.

Со стороны кажется, что эта реформа развивается в нужном направлении, поскольку число пенсионеров в соотношении с работающим населением сильно возросло. Парадокс заключается в том, что нынешние пенсии в среднем настолько низкие, что большая часть пенсионеров продолжает работать.

90% граждан страны выступают против пенсионной реформы, и этой осенью наверняка будет много демонстраций.

Однако возможно, что правительство все же пойдет на уступки в вопросах пенсии и найдет какой-нибудь компромисс. Но без структурных преобразований, подобных пенсионной реформе, российская экономика обречена на стагнацию и в грядущие годы.