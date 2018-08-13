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На Ямале среди вкладчиков растёт популярность Сбербанка
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На Ямале среди вкладчиков растёт популярность Сбербанка 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
13 августа 2018 года пресс-служба салехардского отделения Сбербанка опубликовала статистику по частным вкладам за первое полугодие 2018 года. С января по июнь 2018 год объём средств частных вкладчиков на счетах салехардского филиала составил порядка 4,5 млрд рублей. Это на треть больше чем за тот же период в 2017 году.
«Банковский вклад — надежных способов сберечь и приумножить средства. На случай непредвиденных расходов нужно иметь «финансовую подушку безопасности», в идеале накоплений должно хватать на полгода — год жизни семьи. Клиенты Сбербанка подберут оптимальный вариант вклада в зависимости от своих целей», — комментирует управляющий Салехардским отделением Сбербанка Роман Дубинский.
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