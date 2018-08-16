Пенсионная реформа: Власть идет на уступки?

Власть идет на уступки? Россиянам могут сохранить пенсионные льготы с 55 и 60 лет

Россиянам могут сохранить пенсионные льготы. Источники РБК утверждают, что такие поправки будут предложены в рамках второго чтения законопроекта о пенсионной реформе. Согласно им, россияне смогут получать все полагающиеся пенсионерам льготы при достижении нынешнего пенсионного возраста даже после его повышения.

Помимо прочих послаблений, мужчины по достижении 60-ти и женщины по достижении 55 лет будут, как и сейчас, освобождаться от ряда налогов: транспортного, земельного и на недвижимость. При этом такая мера никак не отразится на бюджете Пенсионного фонда, поскольку расходы на льготы пенсионерам несут региональные бюджеты.

Юрий Горлин: Источники издания назвали сохранение льгот «самым легким из вопросов», касающихся пенсионной реформы. Комментирует заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

— Это уже не увеличение какое-то, это просто не сокращение расходов, которые могли бы сократиться, поэтому [важно] для людей, особенно тех, кто владеет недвижимостью в больших городах. В основном, где это стоит дорого, 10 тысяч рублей. Это было бы неким дополнительным неужесточением для пенсионеров.

— Можно ли вообще говорить, что это такой компромисс, на котором власти и остановятся?

— Мне кажется, что есть более значимые вещи. Все-таки основной риск для людей — это риск, когда человек и работать не будет, и пенсию получать не будет. Вот же, кто наиболее пострадавший контингент.

Пойдут ли власти на еще какие-то компромиссы, кроме сохранения льгот?

Константин Калачёв , руководитель «Политической экспертной группы»: «Поправка ко второму чтению законопроекта возможна. Все это мы узнаем уже скоро на больших парламентских слушаниях, которые предполагается провести 21 августа. Полагаю, что основные идеи будут запущены, озвучены уже там. Власть реагирует рефлекторно — есть вызов, есть угроза, есть реакция. Если этого окажется недостаточно, а, возможно, этого окажется недостаточно, может быть, будут и какие-то другие шаги навстречу. Пока речь идет о сохранении льгот. Тем более что сохранение льгот не потребует никаких дополнительных источников финансирования. Это, собственно, самое легкое, что можно сделать, самый простой вопрос».