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Топилин назвал условия повышения пенсионного обеспечения
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Топилин назвал условия повышения пенсионного обеспечения 

Rambler News Service 13 минут назад
Только при изменении параметров пенсионной системы возможно повышение уровня пенсионного обеспечения пенсионеров, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в преддверии парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы.
«Повышение пенсионного возраста позволит значительно увеличить размер пенсий неработающим пенсионерам, поскольку высвобождаемые ресурсы от повышения пенсионного возраста предусматривается сохранить в системе Пенсионного фонда России и направить на повышение пенсий… В этой связи надо понимать, что только при изменении параметров пенсионной системы в конечном итоге, возможно повышение уровня пенсионного обеспечения наших пенсионеров», — сказал он.
Топилин напомнил, что «по расчетам, при повышении пенсионного возраста средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров на 1 декабря 2019 года составит 15 414 рублей, то есть в среднем средний размер страховых пенсий по старости будет увеличен на 1 000 рублей».
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