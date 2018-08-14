Топилин назвал условия повышения пенсионного обеспечения

Только при изменении параметров пенсионной системы возможно повышение уровня пенсионного обеспечения пенсионеров, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в преддверии парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы.

«Повышение пенсионного возраста позволит значительно увеличить размер пенсий неработающим пенсионерам, поскольку высвобождаемые ресурсы от повышения пенсионного возраста предусматривается сохранить в системе Пенсионного фонда России и направить на повышение пенсий… В этой связи надо понимать, что только при изменении параметров пенсионной системы в конечном итоге, возможно повышение уровня пенсионного обеспечения наших пенсионеров», — сказал он.

Топилин напомнил, что «по расчетам, при повышении пенсионного возраста средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров на 1 декабря 2019 года составит 15 414 рублей, то есть в среднем средний размер страховых пенсий по старости будет увеличен на 1 000 рублей».