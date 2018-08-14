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Топилин рассказал о последствиях отказа от повышения пенсионного возраста
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Топилин рассказал о последствиях отказа от повышения пенсионного возраста 

Российская Газета 24 минуты назад
Фото: Российская Газета
Если пенсионный возраст оставить без изменений, то уже в ближайшее время расходы ПФР на выплату пенсий серьезно вырастут, сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
По его словам, у нас ежегодно растет число пенсионеров, а людей трудоспособного возраста, за которых платятся взносы в Пенсионный фонд России, становится меньше. Таким образом, получается дисбаланс между объемом перечисленных в ПФР страховых платежей и сумм, которые идут на выплату пенсий. Разницу придется покрывать за счет роста поступлений в ПФР из федерального бюджета, то есть, за счет налогов, которые все платят.
Как уточнил Топилин, возраст выхода на пенсию в 55 лет для женщин и 60 для мужчин ограничивает возможность повышения пенсий. В течение последних трех лет пенсии росли в среднем на 400-500 рублей в год. А если пенсионный возраст будет повышен, то средняя страховая пенсия на 1 декабря 2019 года составит 15 414 рублей, то есть на тысячу рублей больше, чем ожидается на 1 декабря 2018 года.
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