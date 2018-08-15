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С покупки сайта можно получить вычет по НДС
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С покупки сайта можно получить вычет по НДС 

Время бухгалтера 6 часов назад
Компания приобрела портал и подала документы на получение вычета по НДС.
Инспекция отказала, сославшись на то, что сайт не используется в операциях, облагаемых данным налогом, следовательно, не соблюдается условие для получения вычета.
Обращение в суд помогло устранить препятствия. Арбитры обязали инспекторов предоставить вычет, так как компания купила сайт в коммерческих целях и через него привлекала грузовладельцев для организации перевозки. Прямо на заседании судьям продемонстрировали сайт и как он работает. Это их убедило.
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