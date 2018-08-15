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Очередной украинский банк потерял лицензию
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Очередной украинский банк потерял лицензию 

Украина.ру 47 минут назад
Фото: Украина.ру
Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у «ДиВи Банка».
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
«Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица», — заявил регулятор.
Ранее НБУ по аналогичной процедуре отозвал лицензии у банка «Финансовый партнер», «Апекс-Банк», «Промышленно-финансовый банк» и «Кредит Оптима Банк».
«ДиВи Банк» по размеру активов на 1 июля 2018 года занимал 83 место среди банков Украины — 105,84 млн грн.
Напомним, в начале мая «ДиВи Банк» подал в НБУ план прекращения деятельности. Ранее акционеры банка одобрили прекращение банковской деятельности финучреждения без прекращения юридического лица.
По данным издания «Апостроф», акционерами банка являются Александр Горбачевский (40% акций), Ирина Горбачевская (25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%).
Сергей Горбачевский в апреле 2017 года был отправлен под стражу из-за подозрения в растрате 129 млн грн в «Интеграл-банке». 7 июня он был отпущен, а НАБУ открыло досудебное производство по действиям полицейских, арестовавших его.
Кризис с массовым отзывом лицензий у банков продолжается не первый год. Ранее в комментарии Ukraina.ru экономический эксперт Александр Охрименко выразил мнение, что бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева полностью развалила банковскую систему Украины, работая не в интересах страны. Об этом он заявил после того, как бывший заместитель председателя НБУ и партнер инвестиционной компании SD-Capital Владислав Рашкован перешел на работу в центральный офис Международного валютного фонда в Вашингтоне.
В то же время украинские суды стали отменять решения экс-главы Нацбанка о ликвидации проблемных банков. Адвокат юридической компании Suprema Lex Виктор Мороз рассказал о том, что некоторые ликвидированные финансовые организации добились получения решений о необходимости возобновления деятельности. При этом на сегодняшний день законодательно не урегулирована процедура восстановления банков, напомнил эксперт.
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