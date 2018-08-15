Средний чек покупок к учебному году вырос на 23%

Средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23% по сравнению с прошлым годом. Сумма одной покупки в магазине составила 2,1 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных Сбербанка "ОФД Платформа", с которыми ознакомились "Известия"

Самая высокая стоимость покупки зафиксирована у школьной формы, средний чек при на ее приобретение составил 1,8 тыс. рублей, что на 12,5% больше, чем в июля 2017 года. На втором месте — детские брюки со средней ценой почти 1,4 тыс. рублей (+14%). Затем идут рюкзак — 930 рублей (+13%), блузка — 670 рублей (+17%), пенал — 640 рублей (+28%). Самый значительный рост цены наблюдался у детской футболки — на 77%, до 390 рублей, а также у настольной лампы — на 42%, до 330 рублей.

В Костромской и Ростовской областях, в республиках Чечня, Мордовия, Хакасия спрос вырос заметнее, он подскочил более чем в три раза. Больше всего на школьные принадлежности в июле этого года потратили жители Магаданской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областей и Мордовии. Средний чек в этих регионах превышал 3,5 тыс. рублей.

Также в "ОФД Платформа" добавили, что в нынешнем году родители начали покупать товары к школе раньше, стараясь попасть в распродажи. Так, за последние две недели июля число покупок "школьной" категории возросло на 70% по сравнению с последними двумя неделями июня. В то время как в 2017 году этот показатель в данный период был меньше, составив лишь 20%. Пик покупательской активности в прошлом году пришелся на первую половину августа.

Согласно официальной статистике, в целом по стране рост цен на школьные товары в нынешнем году был скромнее относительно прошлого. Так, в Минэкономразвития "Известиям" сказали, что, в июле 2018 года стоимость одежды для детей школьного возраста выросла на 2,4%. Такая динамика ниже показателя инфляции, которая составила 2,5% год к году. На детскую обувь цены росли чуть быстрее — на 3,4%. В ведомстве добавили, что по школьным товарам рост цен в годовом выражении замедляется.

Причина такой разницы в оценках может заключаться в том, что официальная статистика учитывает цены на все товары. Хотя потребители могли отдавать предпочтения продукции определенной стоимости.

Как рассказали "Известиям" в организации "Российская система качества" ("Роскачество"), ее исследования показывают, что в подавляющем большинстве случаев пошив одежды для обучающихся находится на высоком уровне. Между тем на рынке фиксируют ряд проблем, связанных с качеством поступающих на предприятия тканей.