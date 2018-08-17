Сможет ли Россия попрощаться с долларом

Крупные российские компании начали тестировать механизм рублевых расчетов с иностранными партнерами.

Первой рискнула «Алроса» : крупнейший в мире добытчик алмазов уже продал камни в Индию и Китай за рубли. Китайские клиенты оплатили товар, реализованный на июньском аукционе в Гонгонге, через филиал ВТБ в Шанхае, а покупатель из Индии рассчитался за одну из плановых поставок алмазов по договору, переведя рубли со своего счета в другом российском банке, сообщает ТАСС

Другие акулы бизнеса пока только готовятся к эксперименту. Так, "Норильский никель" прорабатывает этот вопрос с некоторыми клиентами, поскольку часть из них выражали готовность осуществлять расчеты в рублях, сообщила пресс-служба компании, не уточнив, о ком конкретно идет речь.

Организация оплаты через зарубежные филиалы российских банков позволяет заметно ускорить и упростить процесс проведения расчетов, поскольку отпадает необходимость использования корреспондентских счетов в других банках, объяснил директор единой сбытовой организации "Алроса" Евгений Агуреев

Именно корсчета в США, позволяющие проводить транзакции в долларах, могут попасть под удар новых санкций, предложенных американскими сенаторами в начале августа. В числе прочего предлагается запретить любые операции с российскими госбанками.

Ранее председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон высказывал мнение, что новые санкции США против России, в том числе ограничения для госбанков, ускорят процесс перехода странына национальные валюты в международных расчетах.

Возможно все

Россия может отказаться от расчетов в долларах, без больших для себя потерь, уверен ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский

«Во-первых, объем торгов, между США и Россией не такой большой, но все таки, он профицитный на 1,69 млрд долларов в пользу США. То есть Россия импортирует из Америки больше чем экспортирует. В случае отключения от доллара, Россия просто перестанет покупать товары из США, а переключится на аналоги другого производства, например, китайские или европейские», — пояснил он «Ридусу»

Продукция, от которой невозможно отказаться, будет покупаться через посредников, добавил эксперт. Главной проблемой, по его словам, является нефть, так как все расчеты за нее идут в долларах. Однако в условиях давления со стороны США не только на РФ, но и на другие страны покупатели российских углеводородов, наверняка, будут сговорчивыми и пойдут на компромиссные варианты, полагает Капустянский.

«В свою очередь другие страны, с которыми у России есть активная взаимная торговля, наверняка, перейдут на расчеты в национальных валютах. Среди таких Турция, Китай, ЕС. Единственное — отказ от доллара ударит по компаниям, которые работают на рынках США. Но их не так много судя по торговым оборотам», — продолжает аналитик.

В условиях ухудшения отношений с США другого пути у российских компаний как уход от расчетов в американской валюте нет, поддерживает коллегу главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов . Но не стоит ожидать, что этот процесс будет быстрым.

«Конечно, в современном, америкоцентричном мире очень сложно отказаться от доллара как основы для коммерческих отношений. Доллар является основной резервной валютой. Кросс-курсы валют в любом случае рассчитываются через доллар. Даже, если вы перейдете на евро, курс евро будет определять основная пара на мировом валютном рынке евро-доллар», — напоминает эксперт.

Очевидно, что процесс ухода от доллара должен развиваться постепенно, так же как и уменьшается доля США в глобальной торговле. Технически можно вести расчеты по сделкам через национальные валюты, но в любом случае рассчитать справедливый курс национальной валюты на мировом рынке можно только через одну из основных валют — доллар, евро, фунт или иену, предупреждают аналитики.

«Кроме того, странно было бы думать, что американцы будут спокойно наблюдать за попытками расшатать систему, которая приносит им постоянный доход и позволяет контролировать практически всё и всех. Разумеется, за любые серьёзные попытки изменить сложившуюся ситуацию последуют санкции не только против зачинщика, но и тех, кто согласился с ним. Повод всегда найдётся, ведь ни одна страна не является «достаточно демократичной», везде чьи-нибудь права ущемляются — женщин, геев или лемуров», — иронизирует аналитик компании «ФинИст» Екатерина Туманова. Сломать систему

Разговоры о необходимости ввести наднациональную валюту или расчёты в национальных валютах ведутся с тех пор, как стала появляться международная торговля, напоминает эксперт. И проблемы, с которыми столкнулись страны уже тогда, не решены по сей день: кто это будет регулировать и кто выступит гарантом каждой конкретной валюты?

До середины прошлого столетия командовал парадом золотой стандарт: ни одно государство не имело право печатать денег больше, чем есть у него в наличии золота. Но промышленный и финансовый прогресс наиболее развитых стран ускорился настолько, что денег стало не хватать и уже с 30-х годов ХХ века сначала Великобритания, затем США, а после них и все остальные страны начали отказываться от золотого стандарта в пользу плавающего курса национальной валюты.

С 1944 года США сфокусировали на себе всю международную торговлю по Бреттон-Вудскому соглашению, гарантировав, что любая страна, используя доллары США в торговле, может в любой момент обменять их на американское золото. Но за три десятилетия его запасы почти иссякли, и с 70-х годов США сняли с себя эти обязательства, однако в международной торговле ничего не изменилось. Доллар США стал настолько привычен, да и заменить его оказалось нечем.

«Разумеется, эта система в первую очередь выгодна США. Они имеют возможность контролировать почти всю мировую торговлю, взимая при этом ещё комиссию за каждую сделку, даже если сделка к США не имеет никакого отношения. Кроме того практически все страны мира имеют вклады в ценные бумаги США, номинированные, разумеется, в долларах», — замечает эксперт.

При этом любая попытка сломать или изменить систему вызовет не только резко негативную реакцию в Вашингтоне, но и недовольное «бурчание» всего мира, ведь «революция» может привести к большим финансовым проблемам у всех.

Безусловно, можно пытаться совершать сделки в национальных валютах, и это не столь уж большая редкость, ведь торговля между странами ведётся и в евро, и в йене, и в других валютах. Но курс этих валют всё равно рассчитывается исходя из того, какое соотношение у них с долларом США.

«Разумеется, если угрозы воплотятся в жизнь, и США отрежут основные банки России от доллара США, а значит и от сложившейся мировой финансовой системы, то у банков нашей страны выбора не будет, кроме как эту систему обходить. Сейчас есть те, кто готовы покупать у нас что-либо за рубли (что не странно, ведь в противном случае им пришлось бы платить нам долларами или евро), вопрос в том, станут ли они продавать нам что-либо за свою национальную валюту? Зачем им вообще это нужно? Как много стран захотят пойти против воли США, ради России»? — задается вопросами Туманова.

По ее словам чисто теоретически можно о подобном договориться с теми странами, чьи валюты и так являются мировыми и свободно конвертируемыми: например, с Европой в евро, с Великобританией в фунтах и т.д. Но эти страны нужно как-то заинтересовать или мотивировать идти против системы, а этот процесс пока если и движется, то очень незаметно.

«Поэтому единственный выход на данный момент, это не переходить на расчёты в национальных валютах, а договориться о расчётах в одной или нескольких других мировых валютах. И первая из них, конечно евро. Тут можно, и, наверное, нужно сыграть на интересах Европы и робких попытках ЕС заявить о своей финансовой независимости. Не зря, видимо, Путин отправился к Меркель в Германию на фоне разговоров о финансовых санкциях», — предполагает аналитик.

Без конкурентов

Не каждый согласится в угоду России нарушать устоявшийся порядок в глобальной финансовой системе, присоединяется к коллегам эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«На первый взгляд переход на взаиморасчеты в рублях является логичным после того как Россия практически полностью вышла из казначейских облигаций США. Но не стоит забывать, что в мире многие товары и услуги торгуются посредством долларов, и проводить лишние конвертации иностранным торговым агентам будет не очень легко. И если мы поднимаем вопрос отказа от доллара пока в таком пилотном проекте, то стоит учитывать еще и тот факт, что со стороны других стран будет происходить некоторая уступка по суверенитету», — обращает внимание аналитик.

Слишком сильная волатильность рубля тоже будет затруднять данный процесс, добавляет он. И если уж говорить об уходе от доллара, то ему на смену должен прийти действительно серьезный конкурент. Возможно, в очень отдаленной перспективе им может стать юань. Он получил особую популярность после золотых и нефтяных контрактов, которые были номинированы в китайской валюте. Но пока юань не достаточно ликвиден, чтобы выступить прямым конкурентом доллару.