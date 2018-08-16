Минфин РФ подготовил очередной этап либерализации валютного контроля

МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Минфин России подготовил очередной этап либерализации валютного контроля, который снимает ряд ограничений на проведение операций по счетам граждан в иностранных банках и отменяет репатриацию экспортной выручки компаний, следует из законопроекта министерства.

"Действующие нормы обуславливают значительную административную нагрузку на российских экспортеров, что, в том числе, не способствует расширению объемов несырьевого экспорта из РФ, а также отмечается недостаточная степень либерализации валютного регулирования в отношении зарубежных счетов граждан", — говорится в пояснительных материалах к законопроекту, размещенному на портале проектов нормативных актов.

Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года.

ОТМЕНА «РУДИМЕНТА»

Репатриация денежных средств в валюте РФ является одной из причин, препятствующих экспансии российского бизнеса за рубежом, а также достижению макроэкономических целей снижения оттока капитала и стабильности валютного курса, отмечает Минфин. В связи с этим министерство предлагает отменить репатриацию экспортной выручки в рублях при осуществлении внешнеторговых расчетов между резидентами и нерезидентами.

В прошлом году Минфин уже предлагал такую норму, замминистра финансов России Алексей Моисеев называл действующее требование «рудиментом» советской системы валютного контроля. Однако Банк России придерживался консервативной позиции, которая была поддержана правительством.

Но в начале июля 2018 года Моисеев в интервью агентству «Прайм» сообщил, что послабления уже согласованы с Центральным банком и законопроект планируется внести в Госдуму осенью текущего года.

Позже власти отменили штрафы за невозврат валютной выручки — но только для компаний, которые попали под западные санкции. Остальные российские экспортеры обязаны зачислять валюту, полученную в оплату товаров, на свои счета в российских банках в оговоренные в контрактах сроки. Если они не сделают этого вовремя, штраф может достигать 100% невозвращенных средств. Избавиться от претензий компании могут, застраховав свои контракты от внешнеполитических и любых других рисков в ЭКСАР.

ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

Минфин также считает недостаточной степень либерализации валютного регулирования в отношении зарубежных счетов и вкладов российских граждан. Поэтому документом предлагается снять ограничение, которое не позволяло зачислять на счета российских граждан в банках за пределами РФ деньги, получаемые от нерезидентов.

Законопроектом также предлагается либерализовать условия для зачисления денег россиян от различных выигрышей за рубежом (лотереи, тотализаторы), доходов от продажи драгметаллов с металлических счетов. Эти деньги в случае принятия поправок можно будет зачислять напрямую на счета и вклады в банках за пределами РФ, не проводя их через счета уполномоченных банков, как того требует действующий закон.