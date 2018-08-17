Реальные доходы белорусов в 2018 году выросли на 7%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в первом полугодии составили 107,6% к уровню аналогичного периода прошлого года. Таковы данные Национального статистического комитета.

Большую часть из общего объема денежных доходов составляет зарплата — 64,1%. На долю пенсий, пособий, стипендий и других видов трансфертов населению приходится 23,6%. Предпринимательская и иная деятельность, приносящая доход, тянет еще на 7,9%. Ну и самая малая часть, а именно 4,4%, выпадает на доходы от собственности и прочие доходы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Реальные располагаемые денежные дoходы населения — это денежные дoходы за вычетoм налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекc потребительских цен на товары и услуги.