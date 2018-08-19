Кризис в Турции: что будет с российскими туристами

Из-за конфликта с США турецкая лира обвалилась по отношению к доллару почти на 40%. Главы двух государств — Реджеп Эрдоган Дональд Трамп — настроены по-боевому, и готовы к экономической войне до победного конца. «Газета.Ru» разобралась, станет ли россиянам выгоднее отдыхать в Турции из-за девальвации ее национальной валюты.

С начала года курс национальной валюты Турции падает к доллару, обновляя новые минимумы. Пиковое значение было достигнуто вечером 10 августа, когда доллар стоил 7,1 лиры. Потом произошел отскок, но гарантии, что лира удержится от новых падений, нет.

«В среду, 15 августа, курс турецкой лиры к доллару все же смог немного укрепится, он стал чуть ниже 6 лир за одну единицу американской валюты. Такие результаты достигнуты за счет того, что страна увеличила размер пошлин на ввозимые товары из США в диапазоне от 4 до 140%», — рассказал аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Однако, продолжил эксперт, это не конец, и сейчас рынки вполне оправданно затаились и ожидают новых шагов со стороны США. Вероятность жесткого ответа со стороны Штатов высока, поэтому лира еще может до конца августа обновить новые минимумы вплоть до 8 лир за доллар.

По словам Антонова, очевидно, что в Турции произойдет резкий инфляционный скачек по ряду товаров и услуг.

Аналитик обратил внимание, что ослабление турецкой лиры к доллару — это позитивный знак для российских туристов, поскольку стоимость товаров и услуг станет ниже даже несмотря на то, что внутри России рубль тоже слабеет с начала августа. Но масштабы его девальвации намного меньше — около 6% в августе и примерно 15% с начала года.

По словам советника главы Ростуризма Дмитрия Горина, какие-то отдельные товары и прайс в ресторанах могут упасть в будущем из-за снижения лиры к рублю. Да и в момент девальвации сами же туристы, которые ходили по магазинам, уже смогли потратить меньше, поскольку цены тогда еще не успели пересчитать.

Но тем не менее, удешевления туристических путевок на турецком направлении россиянам ждать не стоит.

«У нас никогда не было связи с лирой. Все туры рассчитываются в долларах. Сейчас, кстати, рассматривается вопрос, что отели, возможно, будут считать и в евро, но это пока обсуждается. Сейчас же все пропорционально курсу доллара», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Туроператоры солидарны с мнением, что ослабление лиры к доллару не скажется на ценах на путевки в Турцию в текущем сезоне, поскольку весь объем контрактов уже давно сформирован.

«Сезон заканчивается, и подписание новых контрактов будет происходить ближе к ноябрю-декабрю текущего года», — рассказали в пресс-службе «Библио Глобус».

Более того, глубина продаж уже в марте достигала сентября, что позволяет судить о том, что большинство людей уже приобрели путевки.

В TUI с «Газетой.Ru» поделились мнением, что падение турецкой лиры может несколько сдержать внутренний туристический поток, что побудит отельеров предложить различные акции для российского и европейского рынков.

«Если в долговременной перспективе падение лиры продолжится, отельеры будут вынуждены все больше ориентироваться на внешние рынки, делая упор на прием иностранных туристов, в том числе и россиян», — отметили в компании.

Там же добавили, что если у туристов нет заранее отложенных на отдых долларов США или евро, то особой выгоды от ситуации с лирой они не почувствуют. Однако бежать в банк прямо сейчас не стоит, советуют в TUI: достаточно взять с собой банковскую карту и ей расплачиваться во время отдыха, так как расчеты по карте сейчас производятся рубль — лира.

«Если туристам понадобятся наличные, они могут воспользоваться банкоматами, и это получится выгоднее, чем делать двойной обмен — менять рубли на доллары, а потом на лиры», — обратили внимание в пресс-службу туроператора, напомнив об ослаблении рубля в последнюю неделю.

Горин в свою очередь добавил, что из-за ситуации с ослаблением рубля к доллару цены на путевки выросли на 5%. По информации туроператора «Библио Глобус», туры в Турцию к прошлому году подорожали на 3-4%.

Сейчас уже стартует «бархатный сезон», и обычно туры можно было приобрести дешевле, чем в высокий летний сезон.

Но туроператоры не будут снижать цены на Турцию в бархатный сезон, они в целом будут выше, чем в прошлом году. «В этом году значительно дороже топливо, меньше размер субсидий для туроператоров, меньше спецпредложений от отелей, и это не говоря о скачке валют», — считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

В АТОРе считают, что на скидки можно будет рассчитывать, только если сами турки начнут экономить на отдыхе и перестанут заполнять отели.