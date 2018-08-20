Попавший под санкции «СМП банк» получит господдержку 

Об этом говорится в проекте правительственного постановления, на который обратили внимание «Ведомости».
В июле кабмин утвердил список банков, в которых участники закупок смогут открывать специальные счета. В перечень попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, банк «Россия» и другие. Теперь в этот список вносятся все финансовые организации, против которых были введены санкции до 1 января 2015 года.
Таким образом, туда попадает и «СМП банк». Организация и ранее получала поддержку от государства: в прошлом году правительство разрешило хранить на депозитах банка средства федерального бюджета, напоминает РБК.