«СМП банк» Ротенбергов получил новую поддержку

СМП банк », подконтрольный Борису Аркадию Ротенбергам , будет допущен до работы со спецсчетами участников госзакупок, следует из опубликованного проекта правительственного постановления. Это одна из мер господдержки попавшего под санкции банка, сказано в пояснительной записке.

На спецсчета участники закупок вносят обеспечение заявок. Так государство защищает себя от злоупотреблений со стороны недобросовестных поставщиков (необоснованное снижение цены контракта, сговор участников, создание мнимой конкуренции). По новым правилам обеспечение должно храниться на спецсчетах с 1 октября, разъяснял Минфин

ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, РНКБ, банк «Россия», В список первоначально отобранных для работы со спецсчетами вошли 18 банков (в том числе Сбербанк Альфа-банк , ОТП и т. д.), соответствующих требованиям к капиталу (не менее 25 млрд руб.), рейтингу (не ниже А— (RU) АКРА либо ruА— «Эксперт РА»), без просроченной задолженности по депозитам федерального бюджета и проч. Теперь список расширен — в него включены все банки, попавшие под санкции до 1 января 2015 г., а значит, и «СМП банк».

Эти банки неоднократно получали господдержку: например, «СМП банку» разрешалось хранить на депозитах временно свободные деньги федерального бюджета, госкорпораций и госкомпаний, а также резервы Федерального фонда соцстрахования, банку «Россия» — резервы Фонда соцстрахования и средства федерального бюджета.

Однако ведение спецсчетов до сих пор не воспринималось как мера поддержки, говорит сотрудник одной из торговых площадок. Средства на них лучше контролируются, вести операции по большому количеству спецсчетов сотрудники банков должны фактически вручную. Банки не только несут затраты на ведение спецсчетов, но и получают доход от операций, сказал руководитель закупочного подразделения одной из крупнейших госкомпаний. Далеко не у всех банков есть большой профицит ликвидности, при ведении спецсчетов можно рассчитывать и на комиссионный доход, отмечает аналитик Fitch Александр Данилов . Всего площадки хранят в банках 48–50 млрд руб. залогов, оценивает топ-менеджер одной из крупнейших площадок.

Благодаря постановлению правительства клиенты «СМП банка» смогут проводить все необходимые операции в одном банке, сообщил его представитель. Представители Минфина, а также других санкционных банков, которые вправе вести спецсчета, не ответили на вопросы «Ведомостей»