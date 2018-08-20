Власти решили помочь попавшему под санкции «СМП банку» Ротенбергов

Проект соответствующего постановления правительства по этому вопросу опубликован на портале

проектов нормативных актов. Документ разработан с целью оказания государственной поддержки банков, в отношении которых по состоянию на 1 января 2015 года действуют санкции, наложенные иностранными государствами, указано в пояснительной записке.

На спецсчета участники закупок вносят обеспечение заявок. Таким образом государство защищает себя от злоупотреблений со стороны недобросовестных поставщиков (необоснованное снижение цены контракта, сговор участников, создание мнимой конкуренции). По новым правилам, обеспечение должно храниться на спецсчетах с 1 октября, отмечают

со ссылкой на разъяснение Минфина

ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк", РНКБ, банк «Россия», В список первоначально отобранных для работы со спецсчетами вошли 18 банков (в том числе "Сбербанк" "Альфа-банк" , ОТП и другие), соответствующих требованиям к капиталу (не менее 25 млрд рублей), рейтингу (не ниже А— (RU) АКРА либо ruА— «Эксперт РА»), без просроченной задолженности по депозитам федерального бюджета и прочего. Теперь список расширен за счет включения в него всех банков, попавшие под санкции до 1 января 2015 года, то есть и «СМП банка».

"СМП банк" уже получал господдержку, в частности в 2017 году ему разрешили

хранить на депозитах временно свободные деньги федерального бюджета, госкорпораций и госкомпаний, а также резервы Федерального фонда соцстрахования. При ведении спецсчетов банки получают доход от операций. По мнению экспертов, благодаря постановлению правительства клиенты «СМП банка» смогут проводить все необходимые операции в одном банке.