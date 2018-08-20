Ещё
Власти решили помочь попавшему под санкции «СМП банку» Ротенбергов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.01
$
67.34
76.45
76.79
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.12
–0.10 Золото
1188.18
–0.01 РТС
1066.93
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1408
–0.0145
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Власти решили помочь попавшему под санкции «СМП банку» Ротенбергов 

Newsru.com 57 минут назад
Фото: Newsru.com
Российские власти решили оказать поддержку попавшему под санкции "СМП банку", подконтрольному братьям Аркадию и Борису Ротенбергам. Финансовую организацию допустят до работы со спецсчетами участников госзакупок.
Проект соответствующего постановления правительства по этому вопросу опубликован на  портале
проектов нормативных актов. Документ разработан с целью оказания государственной поддержки банков, в отношении которых по состоянию на 1 января 2015 года действуют санкции, наложенные иностранными государствами, указано в пояснительной записке.
На спецсчета участники закупок вносят обеспечение заявок. Таким образом государство защищает себя от злоупотреблений со стороны недобросовестных поставщиков (необоснованное снижение цены контракта, сговор участников, создание мнимой конкуренции). По новым правилам, обеспечение должно храниться на спецсчетах с 1 октября, отмечают
"Ведомости"
со ссылкой на разъяснение Минфина.
В список первоначально отобранных для работы со спецсчетами вошли 18 банков (в том числе "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк", РНКБ, банк «Россия», "Альфа-банк", ОТП и другие), соответствующих требованиям к капиталу (не менее 25 млрд рублей), рейтингу (не ниже А— (RU) АКРА либо ruА— «Эксперт РА»), без просроченной задолженности по депозитам федерального бюджета и прочего. Теперь список расширен за счет включения в него всех банков, попавшие под санкции до 1 января 2015 года, то есть и «СМП банка».
"СМП банк" уже получал господдержку, в частности в 2017 году ему  разрешили
хранить на депозитах временно свободные деньги федерального бюджета, госкорпораций и госкомпаний, а также резервы Федерального фонда соцстрахования. При ведении спецсчетов банки получают доход от операций. По мнению экспертов, благодаря постановлению правительства клиенты «СМП банка» смогут проводить все необходимые операции в одном банке.
Newsru.com: последние новости
Reuters: новые санкции не окажут сильного влияния на российский нефтегазовый сектор Visa ужесточит требования к банкоматам в России Россияне сильнее всего за последние 10 лет опасаются безработицы, показал соцопрос
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За просмотр порно начнут платить77
Бомба под доходы россиян: что разгонит цены
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами99
Украина оказалась на краю пропасти из-за горячей воды281
Правительство нашло способ потратить триллионы4
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение