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Средний чек скатился до двухлетнего минимума
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Средний чек по России достиг двухлетнего минимума 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В семи из восьми федеральных округов индекс среднего чека снизился. Показатель уменьшился во всех типах торговых точек кроме магазинов традиционной торговли.
Июльский Индекс среднего чека составил 496 руб., снизившись по отношению к июню на 3,3% или на 17 рублей в денежном выражении. Показатель снижается четвертый месяц подряд. «С учётом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, падение Индекса составило 3%», — отмечает Ромир.
По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 1,4% или на 7 рублей. Нынешний Индекс — минимальный с марта 2016 года.
Единственный федеральный округ, в котором Индекс не снизился, а вырос — Северо-Кавказский. Рост составил 92 рубля или 15%.
В Южном федеральном округе снижение составило 7,6% (до 423 руб.), в Дальневосточном — 7,5% (до 442 руб.), в Северо-Западном — 7,4% (до 564 руб.).
В других регионах падение Индекса было менее значительным. В Сибирском федеральном округе средний чек составил 409 рублей (снижение на 4,0%), в Приволжском — 415 рублей (снижение на 3,7%). В Уральском федеральном округе Индекс остановился на значении 436 рублей (снижение 1,8%), в Центральном изменения оказались минимальными — 599 рублей (снижение 0,3%).
Если в Москве ИСЧ изменился незначительно (снижение составило 1,2% до 677 руб.), то в Санкт-Петербурге изменения более серьезные: показатель уменьшился на 7% до 636 руб.
Среди разных типов торговых точек средний чек вырос только в магазинах традиционной торговли. Правда, рост составил минимальные 4 рубля — до 236 рублей (+1,7%). В остальных торговых точках показатели упали. Особенно наглядным стало снижение в гипермаркетах — здесь средний чек составил в июле 741 рубль (падение на 9%). Средний чек супермаркетов составил 347 рублей (снижение на 4,8%), дискаунтеров — 340 рублей (снижение на 3,4%).
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Комментарии81  Ещё 8 источников 
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