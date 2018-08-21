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Минэнерго предложило повысить тарифы ЖКХ на 1,7 процента с января
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Минэнерго предложило повысить тарифы ЖКХ на 1,7 процента с января 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции, 4 процента в соответствии с ранее принятыми решениями», — цитирует представителя министерства РИА Новости.
Тем самым в Минэнерго уточнили инициативу Минэкономразвития по индексации тарифов ЖКХ в связи с повышением НДС в следующем году в два этапа — в январе и июле. При этом предлагалось в июле индексировать тарифы на 2,4 процента, а это ниже инфляции, уточнил Вячеслав Кравченко.
Ставка НДС в России с 1 января 2019 года вырастет с 18 до 20 процентов. Ранее ресурсоснабжающие организации просили правительство учесть изменение ставки НДС в тарифах.
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