Минэнерго предложило повысить тарифы ЖКХ на 1,7 процента с января

«Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции, 4 процента в соответствии с ранее принятыми решениями», — цитирует представителя министерства РИА Новости

Тем самым в Минэнерго уточнили инициативу Минэкономразвития по индексации тарифов ЖКХ в связи с повышением НДС в следующем году в два этапа — в январе и июле. При этом предлагалось в июле индексировать тарифы на 2,4 процента, а это ниже инфляции, уточнил Вячеслав Кравченко

Ставка НДС в России с 1 января 2019 года вырастет с 18 до 20 процентов. Ранее ресурсоснабжающие организации просили правительство учесть изменение ставки НДС в тарифах.