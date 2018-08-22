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Минфин подсказал, как сэкономить на налогах
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Минфин подсказал, как сэкономить на налогах 

Время бухгалтера 21 минуту назад
Минфин напомнил, что по действующему российскому законодательству существует возможность сразу перевести новый бизнес на нулевую налоговую ставку.
Это возможно для ИП, применяющих УСН и работающих в одной из льготных сфер. Перечень таких сфер деятельности может устанавливать каждый регион. Ставка 0 процентов в таком случае оформляется на 2 года вперед.
Единственное, по итогам каждого года нужно подтвердить, что твои доходы от льготного деятельности составили не меньше 70 процентов в общем объеме твоего бизнеса.
Такие правила оговорены в п. 4 ст. 346.20 основного налогового документы страны.
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