Минфин подсказал, как сэкономить на налогах

Минфин напомнил, что по действующему российскому законодательству существует возможность сразу перевести новый бизнес на нулевую налоговую ставку.

Это возможно для ИП, применяющих УСН и работающих в одной из льготных сфер. Перечень таких сфер деятельности может устанавливать каждый регион. Ставка 0 процентов в таком случае оформляется на 2 года вперед.

Единственное, по итогам каждого года нужно подтвердить, что твои доходы от льготного деятельности составили не меньше 70 процентов в общем объеме твоего бизнеса.

Такие правила оговорены в п. 4 ст. 346.20 основного налогового документы страны.