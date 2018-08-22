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Личная инфляция россиян резко выросла
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«Ромир»: личная инфляция выросла на 1,3% в июле 

Банки.ру 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Личная инфляция (дефлятор —индекс реальной инфляции на потребительском рынке) россиян в июле выросла на 1,33%, на показатель оказал влияние рост тарифов ЖКХ. Об этом сообщается в пресс-релизе исследовательского холдинга «Ромир».
Росстат зафиксировал рост инфляции до 0,27%, что на 1% ниже уровня дефлятора «Ромира». В июне дефлятор показал небольшое снижение.
Значение дефлятора, накопленное с начала года, достигло показателя в 2,9%, что также превышает официальную инфляцию. По данным Росстата, она составила 2,4%.
Среди групп товаров и услуг, по которым рассчитывается дефлятор, значительно — на 2,9% — подорожали услуги ЖКХ. Повсеместный рост тарифов с 1 июля повлиял на скачок индекса. Цены на продовольственные и непродовольственные товары поднялись на 0,04%, цены на бензин — снизились на 0,29%.
При расчете дефлятора используется стоимость 156 товарных позиций: продуктов питания, промтоваров, лекарств, корма для домашних животных, алкоголя и табака. Учитываются также среднемесячные цены на услуги ЖКХ и бензин.
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