Личная инфляция россиян резко выросла

«Ромир»: личная инфляция выросла на 1,3% в июле

Личная инфляция (дефлятор —индекс реальной инфляции на потребительском рынке) россиян в июле выросла на 1,33%, на показатель оказал влияние рост тарифов ЖКХ. Об этом сообщается в пресс-релизе исследовательского холдинга «Ромир».

Росстат зафиксировал рост инфляции до 0,27%, что на 1% ниже уровня дефлятора «Ромира». В июне дефлятор показал небольшое снижение.

Значение дефлятора, накопленное с начала года, достигло показателя в 2,9%, что также превышает официальную инфляцию. По данным Росстата, она составила 2,4%.

Среди групп товаров и услуг, по которым рассчитывается дефлятор, значительно — на 2,9% — подорожали услуги ЖКХ. Повсеместный рост тарифов с 1 июля повлиял на скачок индекса. Цены на продовольственные и непродовольственные товары поднялись на 0,04%, цены на бензин — снизились на 0,29%.

При расчете дефлятора используется стоимость 156 товарных позиций: продуктов питания, промтоваров, лекарств, корма для домашних животных, алкоголя и табака. Учитываются также среднемесячные цены на услуги ЖКХ и бензин.