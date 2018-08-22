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Как банки зарабатывают на пенсионерах?
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Как банки зарабатывают на пенсионерах? 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Каждый пятый российский пенсионер имеет долг перед банком. Как финансовые учреждения зарабатывают на людях пенсионного возраста?
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