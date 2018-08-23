Полеты за границу подорожали

Полеты за границу за год подорожали до 10%

Стоимость авиабилетов на внутрироссийских направлениях за год, несмотря на рост стоимости авиакеросина и падение курса рубля, практически не изменилась. При этом полеты за рубеж подорожали вплоть до 10%, свидетельствуют подсчеты сервисов путешествий One Two Trip, Tutu.ru и мета-поисковика Aviasales, сделанные для ТАСС (стоимость проданных билетов по популярным российским и зарубежным направлениям в августе 2018 по сравнению с августом 2017).

Полеты по РФ

Средний чек на авиабилет туда-обратно внутри РФ снизился на 1%, подсчитали в One Two Trip. По данным Aviasales, полеты по РФ подешевели почти на 2%, практически не изменились цены и по данным Tutu.ru.

Так, например, средняя стоимость полета по маршруту Москва-Симферополь-Москва осталась на том же уровне — чуть больше 14 тыс. рублей, Москва-Краснодар-Москва — снизилась на 13%, до почти 11 тыс. рублей (данные Tutu.ru). По данным One Two Trip, перелеты в Москву (средняя стоимость билетов из всех регионов РФ) снизилась на 2%, до 14650 рублей, в Санкт-Петербург — на 5% до 12600 рублей.

Зарубежные полеты дорожают

Что касается рейсов за рубеж, то, по данным One Two Trip, они подорожали на 1%. При этом в Tutu.ru и Aviasales отмечают более существенный рост — в 6% и почти 10% соответственно. "За рубеж билеты, наоборот, подорожали на 6% (с 22 342 рублей в августе 2017 года до 23 691 рубля в августе 2018)", — отмечают в Tutu.ru.

По данным Aviasales, сильнее всего подорожали авиабилеты в Италию (почти на 15%, до 27,5 тыс. рублей) и Германию (на 17% — до 22,7 тыс. рублей). Подешевели — в Киргизию (на 17%, до 14,3% тыс. рублей) и Турцию (на 7%, до 22 тыс. рублей).

При этом, по словам PR-директор поисковика Aviasales Яниса Дзениса , компания регистрирует рост спроса почти на всех международных направлениях. "Среди популярных летних маршрутов сильнее всего растет (спрос — прим. ред.) в Грузию — на 47% год к году. За ней — Турция и рост в 36% и Армения (рост на 33%)", — говорит он.

Неделю назад из-за снижения курса рубля ведущие поисковики и продавцы авиабилетов предупредили об увеличении стоимости международных авиабилетов на 5-7% из— за пересмотра курса IATA (условная валюта, которая используется для расчета рублевой стоимости билетов на рейсы за рубеж, устанавливается раз в неделю).

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила о возможном росте цен на авиабилеты из-за роста стоимости авиакеросина. Так, согласно индексу МАУ (индекс цен топлива для реактивных двигателей в аэропортах Московского авиаузла), в 2017 году стоимость авиатоплива выросла на 22,8%, а с начала 2018 года по конец июля — еще на 9,3%. По прогнозу Минтранса РФ , до конца года авиакеросин может подорожать на 30%. Впрочем, сейчас министерство прорабатывает идею по частичной компенсации роста стоимости топлива перевозчикам.

Необходимость компенсировать потери, вызванные ростом цен на авиатопливо, заставила авиакомпании пойти на непопулярные шаги. В конце июля крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" увеличил топливный сбор на внутренние авиарейсы всех компаний, входящих в группу (кроме "Победы"), на 200-400 рублей. А "Победа" с 28 октября введет сбор в €25 для пассажиров, проходящих регистрацию в иностранных аэропортах. Другие российские авиаперевозчики пока рассматривают возможные меры для компенсации своих потерь.