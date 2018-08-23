Путин решит судьбу пенсий

Замерли в ожидании: смягчит ли Путин пенсионную реформу

Будет ли смягчена пенсионная реформа или нет, может зависеть от президента России Владимира Путина . А пока будущие пенсионеры ожидают развития событий: судя по прошедшим на этой неделе парламентским слушаниям, основными вопросами остаются быстрые сроки перехода на новую систему, а также высокое повышение пенсионного возраста для женщин.

Новая пенсионная реформа, основным вопросом которой является повышение пенсионного возраста в России, может быть смягчена президентом России Владимиром Путиным.

«Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать», — заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так представитель главы государства прокомментировал вопрос СМИ о том, может ли Владимир Путин объявить о смягчении предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство.

После переизбрания на новый президентский срок Владимир Путин комментировал предложения об увеличении пенсионного возраста только один раз — 20 июля, в Калининграде, на встрече с волонтерами Чемпионата мира по футболу.

«И когда меня спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста», — сказал тогда президент.

Но этого комментария ему явно показалось недостаточно. Поэтому президент привел своим слушателям хронологию изменений пенсионного возраста в России с 1956 года.

«Вот сейчас 2018 год. И мы, «благодарные потомки», теперь должны принимать какие-то решения. Должны мы или нет? По большому счету, можно вообще ничего не делать в течение пяти, шести, семи и даже, может быть, десяти лет. В принципе нам хватит возможностей обеспечивать поддержание пенсионной системы», — заверил он.

Но президента волнует долгосрочная перспектива: «Наступит момент, и довольно быстро, когда количество работающих сравняется с количеством неработающих и будет уменьшаться, и тогда либо пенсионная система лопнет, либо лопнут бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы».

Вывод Владимира Путина, сделанный 20 июля, такой: «Поэтому окончательного решения пока нет. Прошел закон в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться (она уже сейчас разворачивается). Только, естественно, нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной для миллионов людей теме, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан».

С тех пор Владимир Путин новых комментариев по пенсионному возрасту пока не давал.

Законопроект, который предполагает поднять планку выхода на пенсию в стране для женщин на восемь лет, с 55 лет до 63 лет, и на пять лет для мужчин, то есть с 60 лет до 65 лет, был внесен российским правительством в середине июня. Документ был рассмотрен и принят в первом чтении уже 19 июля, второе чтение пройдет в сентябре.

Госдума принимает поправки до 24 сентября. В это же время все предложения будут рассматриваться рабочей группой в нижней палате. Как уточнили в пресс-службе Госдумы, в настоящее время поступило порядка ста поправок к проекту закона. Часть предложений были переданы после парламентских слушаний, прошедших в минувший вторник, 21 августа.

К текущей версии проекта закона есть претензии со стороны общественников, профсоюзов и депутатов.

«Очень слабо просчитаны многие вещи. Нет достаточно подробного анализа ситуации на рынке труда», — заявил ранее глава РСПП Александр Шохин.

На парламентских слушаниях в Госдуме он высказал сомнения в предлагаемых сроках повышения пенсионного возраста.

«Один из главных вопросов — насколько обоснованы достаточно жесткие сроки перехода на новый пенсионный возраст, который прописан в законе», — сказал Шохин.

Подобную позицию высказал и глава Счетной Алексей Кудрин

«Возможно, надо было темпы изменить и сделать еще более мягкими. Сроки начала пенсионной реформы заранее продумать». Правда, он оговорился, что «это надо было делать 10 лет назад».

Напомним, что изменение пенсионного возраста предполагается начать с 1 января 2019 года.

«Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период — с 2019 по 2028 год для мужчин и 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин», — следует из материалов Минтруда России.

Первыми изменения затронут мужчин и женщин 1959 и 1964 годов рождения соответственно. С учетом переходных положений они получат право выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет.

Если повышать пенсионный возраст женщинам, то не более чем на пять лет, сказал «Газете.Ru» председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков

Фадеев заявил, что предложение о повышении возраста выхода на пенсию для женщин до 63 лет — это «перебор».

Тем временем в регионах есть и другие предложения. По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, они касаются как трудового законодательства, так и пенсионного возраста.

Одно из предложений — провести повышение пенсионного возраста в два этапа. «Первый этап — на 5 лет, после этого подвести некоторые характеристики сделанного, посмотреть, что происходит в регионах, после этого приступать ко второму этапу», — сказал Рязанский. Другое предложение — изменение порядка страховых выплат работающим пенсионерам.

Тем временем сейчас стоит задача увеличить размер пенсий с 2019 года на 1000 рублей, что в год составляет 12 000 тысяч рублей, неоднократно говорил министр труда Максим Топилин . Предлагаемые меры позволят прийти к тому, чтобы в 2024 году ежемесячные выплаты смогли достигнуть 20 тысяч рублей против сегодняшних 14 тысяч рублей.

Таким образом, коэффициент замещения по пенсиям должен достичь 40% в соответствии со стандартами Международной организации труда.