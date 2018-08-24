Проект запрета банкам упоминать в рекламе факт госучастия будет внесен в конце 2019 года

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС /. Законопроект, предполагающий запрет банкам упоминания в рекламе факта участия государства в их капитале, должен быть внесен в правительство в IV квартале 2019 года. Такие сроки предполагает дорожная карта по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ, утвержденная премьер-министром Дмитрием Медведевым

В документе отмечается, что соответствующие меры приведут к выравниванию условий осуществления деятельности на рынке финансовых услуг вне зависимости от участия в уставных капиталах хозяйствующих субъектов, а также к сокращению степени влияния фактора участия государства в деятельности финансовых организаций на потребительский спрос.