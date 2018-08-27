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СМИ: Минфин защитит компании от попадания в черный список отказников
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СМИ: Минфин защитит компании от попадания в черный список отказников 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Минфин внесет поправки в закон, защищающий компании от блокировки счетов. Новый документ обяжет банки информировать фирмы о том, почему операция по счету не была выполнена, а также об отклонении просьбы в предоставлении кредита. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в Национальном совете финансового рынка (НСФР).
Именно предложения НФСР ведомство рассматривает в рамках общественного обсуждения проекта закона. О работе над ним Минфин объявил 10 августа.
Поправки готовят «во исполнение поручения президента от 11 апреля для исключения необоснованной блокировки банковских счетов», а также конкретизации порядка и основания принятия соответствующих решений.
Это поручение главы российского государства связано с так называемым черным списком отказников. ЦБ рассылает его банкам с июня 2017 года. В него попали клиенты, которым банки отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении антиотмывочного закона.
Финансовые организации не хотят иметь дел с компаниями и физлицами из списка. Клиентам банка такая мера не понравилась.
В итоге весной 2018 года заработал механизм двухуровневой реабилитации фирм, которые попали в список по ошибке. Теперь организация может оправдаться перед банком или, если не получится, обратиться в межведомственную комиссию.
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