ЦБ обновляет инструкцию о применении мер воздействия к кредитным организациям

Официально опубликован новый нормативный документ Банка России, который определяет виды мер, применяемых к кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы): требования об устранении выявленных нарушений, штрафы и ограничения (запреты) на проведение отдельных операций, а также основания для применения мер. Инструкция № 188-И вступит в силу по истечении десять дней после опубликования и заменит инструкцию Банка России от 31 марта 1997 года № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия», уточняется в сообщении пресс-службы регулятора.

Решение о применении мер выносится с учетом характера нарушения, его причин и степени влияния на экономическое положение кредитной организации. При применении мер Банком России будет учитываться положение кредитной организации на федеральном и региональном рынке банковских услуг, наличие у нее согласованного плана мер по финансовому оздоровлению или плана восстановления финансовой устойчивости, а также степень влияния на бесперебойность функционирования платежных систем, субъектом которых является банк.

При этом в инструкции определены случаи, когда Банк России не применяет к кредитной организации меры: речь идет о невыполнении ею положений документов ЦБ, не являющихся нормативными актами или предписаниями регулятор, а также о случаях, когда со дня совершения кредитной организацией нарушения прошло пять лет.

В документе также предусмотрена возможность направления предписаний в электронной форме.

Полномочия принимать решения о применении мер к кредитной организации распределены между руководителями структурных подразделений Банка России и курирующими их заместителями председателя ЦБ по направлениям деятельности поднадзорных регулятору организаций.