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Банкам запретят взимать комиссии при переводах на счета в других кредитных организациях
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Банкам запретят взимать комиссии при переводах на счета в других кредитных организациях 

Legal.Report 19 минут назад
Распоряжением правительства РФ утвержден 127-страничный план нормотворческой деятельности по развитию конкуренции в сферах экономики, на рынке социальных услуг и финансовых рынках на 2018–2020 годы.
Документом, в частности, предусматривается, что ФАС и Минфин России при участии Центробанка РФ в четвертом квартале этого года должны будут представить доклад в правительство о снижении издержек клиентов банков при переводе денег на счета в других кредитных организациях. Предполагается создать равные условия для потребителя при перечислении средств на счета третьих лиц, открытые как в одном, так и в различных банках.
Также до конца года ФАС и ЦБ РФ будет выпущено информационной письмо о практике признания актом недобросовестной конкуренции действий банков, которые ухудшают потребительские свойства вкладов физлиц по сравнению с первоначально заявленными.
А во втором квартале 2019 года будет издано постановление правительства РФ, призванное минимизировать банковские комиссии при перечислении коммунальных платежей. Предусматривается ввести «прямой запрет на учет расходов на организацию приема платы» за коммунальные ресурсы (услуги).
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