ЦБ и ФАС посоветовали банкам не говорить в рекламе о госучастии в их капитале

Регулятор отмечает, что упоминание о госучастии в капитале банка может создать у клиентов впечатление о повышенной надежности банка. При этом такая реклама дает нерыночное преимущество финансовым организациям.

«Использование финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, при продвижении своих услуг указания на прямое или косвенное государственное участие в уставном капитале финансовой организации (…) может создавать у потребителей впечатление о повышенной надежности данных организаций, что в некоторых случаях может приводить к возникновению у этих финансовых организаций нерыночного преимущества», — говорится в заявлении ЦБ.

В связи с этим ЦБ рекомендует банкам отказаться от подобной рекламы. Исключением могут стать только случаи, официально разрешенные Банком России. При этом регулятор отмечает, что в данном случае понятие «государство» нужно использовать максимально широко — сюда входят и государственные компании и муниципальные образования.