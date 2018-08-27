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ЦБ и ФАС посоветовали банкам не говорить в рекламе о госучастии в их капитале
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ЦБ и ФАС посоветовали банкам не говорить в рекламе о госучастии в их капитале 

RB.ru 57 минут назад
Фото: RB.ru
Регулятор отмечает, что упоминание о госучастии в капитале банка может создать у клиентов впечатление о повышенной надежности банка. При этом такая реклама дает нерыночное преимущество финансовым организациям.
«Использование финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, при продвижении своих услуг указания на прямое или косвенное государственное участие в уставном капитале финансовой организации (…) может создавать у потребителей впечатление о повышенной надежности данных организаций, что в некоторых случаях может приводить к возникновению у этих финансовых организаций нерыночного преимущества», — говорится в заявлении ЦБ.
В связи с этим ЦБ рекомендует банкам отказаться от подобной рекламы. Исключением могут стать только случаи, официально разрешенные Банком России. При этом регулятор отмечает, что в данном случае понятие «государство» нужно использовать максимально широко — сюда входят и государственные компании и муниципальные образования.
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